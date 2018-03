Inscrições para o minicurso gratuito sobre Mobilidade Urbana terminam nesta quinta-feira  

A Câmara Municipal de Goiânia informa que as inscrições para o minicurso “A Goiânia que Queremos – Plano Diretor 2018” com o tema “Mobilidade Urbana” serão encerradas na próxima quinta-feira, 22, e as vagas são limitadas. A apresentação é gratuita, será realizada às 14h30 do próximo 23 de março no auditório Carlos Eurico e abre o ciclo de eventos de 2018 fruto da parceria entre a Casa e o Instituto de Direito Administrativo de Goiás (Idag).

Nesta edição, mais uma vez o minicurso será ministrado por dois especialistas renomados: os arquitetos e urbanistas Olmo Xavier e Erika Kneib. Ele é consultor e ex- secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República e ela é mestre e doutora em Transportes, professora e pesquisadora na Universidade Federal de Goiás (UFG) no curso de Arquitetura e Urbanismo e no Programa de Pós Graduação Projeto e Cidade.

Foi com o objetivo de capacitar vereadores, assessores parlamentares, servidores públicos e toda a comunidade interessada que o presidente da Câmara, vereador Andrey Azeredo (MDB) renovou neste ano a união entre o Legislativo Municipal e o Idag, que no ano passado promoveu 5 eventos na Casa. Para 2018, a expectativa é de ampliar esse quantitativo.

Mobilidade: planejamento e infraestrutura

O presidente Andrey convida toda a sociedade para o minicurso e ressalta a importância do tema “Mobilidade Urbana” especialmente nesse momento em que a Prefeitura está finalizando a revisão do Plano Diretor de Goiânia (PDG) que posteriormente será enviado para a Câmara para a análise dos vereadores: “Temos debatido os assuntos do PDG porque trata-se do que nós queremos para a nossa cidade para os próximos 10 anos e mais. Quanto à Mobilidade, defendo a priorização do transporte coletivo para que seja de fato um projeto de Estado e o incentivo aos novos modais, como as bicicletas, algo já previsto no Plano nacional de Mobilidade. Vamos também estudar e exigir a implantação de calçadas e a infraestrutura adequada para os transportes não-motorizados, como as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Os meios alternativos de transporte têm que se integrar ao transporte coletivo gerando mais opções de deslocamento, menos veículos nas ruas e mais qualidade de vida para as pessoas.”

Inscrições e certificados

As instituições e pessoas que quiserem participar do minicurso deverão se inscrever no portal da Casa, o www.goiania.go.leg.br clicando no link do evento, até o próximo dia 22 de março, quinta-feira. As vagas são limitadas e haverá certificado de participação para quem o solicitar.

Serviço

Minicurso “A Goiânia que Queremos – Plano Diretor 2018: Mobilidade Urbana”

Realização: Câmara Municipal de Goiânia

Organização: Instituto de Direito Administrativo de Goiás (IDAG)

Data: sexta-feira, 23/3/2018

Horário: 14H30

Local: Auditório Carlos Eurico da Câmara Municipal de Goiânia

Endereço: Avenida Goiás, n° 2001, Setor Central

Público-alvo: Vereadores e assessores parlamentares, instituições, estudantes e toda a comunidade interessada no tema