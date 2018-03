Palestra ensina como solucionar conflitos e manter a paz nos relacionamentos

Os caminhos para solucionar conflitos e implantar uma cultura de não violência serão apresentados pelo astrólogo e psicólogo junguiano Carlos Maltz, em Goiânia, na sexta-feira, 23. Ex-baterista do Engenheiros do Hawaii, Maltz hoje se dedica ao estudo da Astrologia e estará na capital para ministrar a palestra ‘Os quatro elementos e a paz nos relacionamentos’, a partir das 20 horas, no auditório, da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), na rua 75, n.º 137, Centro. As inscrições estão abertas e o ingresso por pessoa é R$ 35 e para o casal, R$ 50.

Como os quatro elementos, que são o fogo, a terra, o ar e a água, e de suas características psicológicas básicas podem auxiliar a entender um pouco mais de nós mesmos e das pessoas que nos cercam? Maltz explica que esse conhecimento traz clareza sobre a influência da astrologia no cotidiano das pessoas. “A manifestação desses elementos em nós, que é o alfabeto básico da ciência antiga dos astros, já pode nos proporcionar uma boa ideia do que vem a ser na prática e na realidade essa estrela tão badalada e tão pouco conhecida de nossa contemporaneidade pós-moderna, que é a tal da diversidade”, diz.

Ele explica que um conflito, apesar de todo mundo saber do que se trata, é um tema de difícil definição. “Talvez pudéssemos dizer que um conflito é basicamente um choque de compreensões. Onde uns enxergam o sagrado, outros vêem um bife. E quem são os errados?”, comenta Maltz.

De acordo com o astrólogo, a era atual está na mais absoluta relatividade. “Todos estão certos de onde estão olhando e a verdade é a de cada um. Se vivêssemos cada um em uma ilha onde fôssemos o rei e os súditos, não haveria problemas. O problema é que vivemos todos em um mundo só, e ele está ficando cada vez menor”.

Ele afirma que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde a compreensão de um vai entrar em choque com a de outrem. O especialista explica que a Astrologia tem seis mil anos de idade e traz um conhecimento profundo sobre o ser humano. “Geralmente, nos perguntamos quem está certo? Mas o caminho correto é conhecer as diferenças e o modo de cada um ver a vida. Muitos conflitos surgem desta não compreensão.”

Os conceitos apresentados por Maltz poderão ser conferidos na palestra. Mas o astrólogo ficará em Goiânia até domingo (25) para realizar consultas astrológicas.