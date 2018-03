Prefeito Iris Rezende agradece professores pela dedicação ao trabalho

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou na manhã desta quarta-feira, 21, da solenidade de abertura dos Jogos Educacionais de 2018, que são promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). No evento realizado no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Iris Rezende parabenizou o trabalho dos servidores da pasta, mas fez questão de enaltecer a dedicação dos professores da Rede Municipal de Educação.

“Manifesto publicamente a minha emoção pela beleza do evento que vocês nos proporcionaram”, revelou o prefeito, acrescentando que o esporte une as pessoas em um espírito de solidariedade. “E tudo o que foi apresentado aqui e é realizado cotidianamente dentro da sala de aula se sustenta no trabalho e dedicação de todos servidores da Educação, sobretudo dos nossos professores. Parabéns a todos!”, disse o prefeito ao declarar abertos os Jogos Educacionais deste ano.

Leia mais: Prefeitura abre 26ª edição dos Jogos Educacionais da Rede Municipal de Educação

Tal reconhecimento é fruto da prioridade que o prefeito da Capital tem dado também à Educação e investindo além do que é estabelecido pela Constituição Federal. Especificamente na área, os investimentos superam os R$ 580 milhões, sendo R$ 478,4 milhões considerados para o cumprimento do índice constitucional, o que representou 28,75% da receita líquida do último quadrimestre de 2017, quando o mínimo exigido é de 25%.

“Estamos investindo muito em Educação e vamos continuar, pois essa área precisa de uma atenção especial de todo e qualquer gestor público”. O prefeito Iris Rezende relatou que tem trabalhado incansavelmente por Goiânia e que tem feito ajustes na máquina pública para que as ações deslanchem ainda mais. “Com esse trabalho, por exemplo, já foi possível convocar cerca de 5 mil novos servidores para a SME, os quais que muitos deles já estão trabalhando e nos auxiliando na prestação de uma Educação de qualidade à população de Goiânia”, concluiu.

Jogos Educacionais

Em sua 26ª edição, os Jogos Educacionais da Rede Municipal de Educacional têm como objetivo a socialização da prática esportiva, com a participação de aproximadamente 25 mil alunos. Realizada em forma de festivais, a competição oferece aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a vivência das seguintes modalidades: atletismo, oficina de xadrez, tênis de mesa, trilhas educacionais, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, maratoninha e queimada.