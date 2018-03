Prefeitura abre Jogos Educacionais da Rede Municipal de Educação

Na manhã desta quarta-feira, 21, foi aberta a 26ª edição dos Jogos Educacionais da Rede Municipal de Educação. O evento foi realizado no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e contou com a participação de cerca de 1500 educandos da rede, do prefeito Iris Rezende, da primeira dama Dona Ìris e do secretário municipal de Educação e Esporte, professor Marcelo Costa.

Na solenidade, delegações de escolas desfilaram representando os atletas que participam da competição. Além disso, a banda da Guarda Civil Metropolitana e artistas do Circo Lahetô fizeram apresentações musicais e artísticas. Em discurso de abertura, o prefeito Iris Rezende falou sobre a satisfação de presenciar o resultado do esforço dos professores e profissionais de educação da Prefeitura de Goiânia que fazem os Jogos Educacionais aconteceram há 26 anos.

O secretário de Educação e Esporte, professor Marcelo Costa, falou sobre a importância dos jogos como um espaço de educação importante que excede as salas de aula e pontuou o momento como fundamental para a construção de bons cidadãos para a sociedade goiana.

“O que nós fazemos hoje é garantir que essas crianças tenham espaço adequado para que possam conviver juntas e para que esse espaço de educação seja mais um espaço importante além do quadro e do giz. Não se aprende somente em sala de aula. Cada coisa que fazemos juntos ajuda para que essas crianças se transformem nos cidadãos que queremos para o futuro”, disse.

Como em uma Olimpíada, alunos se revezaram na ascensão da tocha e da pira olímpicas e fizeram o juramento oficial dos atletas. Realizado em forma de festivais, os jogos oferecem aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a vivência das seguintes modalidades: atletismo, oficina de xadrez, tênis de mesa, trilhas educacionais, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, maratoninha e queimada.

Após a abertura, a modalidade de maratoninha foi disputada no Estádio Olímpico e premiou com medalhas as crianças vencedoras em cada faixa etária. Os Jogos Educacionais são realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e têm como objetivo a socialização da prática esportiva, com a participação de aproximadamente 25 mil educando.

