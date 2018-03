Sine Municipal tem 35 ofertas para armador de estrutura de concreto

As ofertas de trabalho divulgadas pelo Sine Municipal nesta quinta-feira, dia 22, reúnem 262 vagas em 65 diferentes opções de atuação. Os maiores quantitativos de oportunidades estão nas áreas de armador de estrutura de concreto, com 35 postos de trabalho; eletrotécnico, com 15; montador de estruturas metálicas, com 23; e representante comercial autônomo, com dez vagas.

Já as pessoas com deficiência possuem, hoje, 72 vagas disponíveis, distribuídas em nove tipos de ofícios. Há 49 chances para quem optar pelo cargo de servente de limpeza e ainda serviços disponibilizados nas áreas de agente de passagens, atendente de farmácia (balconista), controlador de entrada e saída, controlador de tráfego, enfermeiro, recepcionista atendente, socorrista (exceto médicos e enfermeiros) e vendedor interno.

Os interessados em alguma das vagas podem procurar o Sine Municipal, localizado no Edifício Pathernon Center, no Setor Central da cidade, entre 7h30 e 18h. No local, é necessário preencher o documento de solicitação, bem como apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Unidade

O Sine Municipal é uma unidade gerenciada pela Prefeitura de Goiânia; por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalho; e desenvolve atividades com recursos do Ministério do Trabalho (MTB). Local é responsável por fazer a intermediação entre empregador e empregado, oferecendo alternativas de emprego para quem tem acima de 18 anos.

Além de fazer essa ponte entre empregado e empregador, o Sine Municipal também confecciona carteiras de Trabalho. A entrega é feita em tempo recorde, leva apenas cinco dias entre o pedido do documento e entrega ao solicitante.

Confira as oportunidades do dia

Analista contábil 2

Analista de marketing 1

Armador de estrutura de concreto 35

Arrematadeira 1

Arrumador no serviço doméstico 1

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 2

Assistente de vendas 2

Atendente central telemarketing 1

Atendente de portaria de hotel 1

Auxiliar de cobrança 3

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 2

Barman 3

Bedel 2

Borracheiro 2

Camareira de hotel 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Colocador de cerâmica 8

Costureira de máquinas industriais 2

Cozinheiro geral 2

Eletricista de baixa tensão 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Eletricista de rede 1

Eletrotécnico 15

Encanador 2

Estilista de moda 1

Faturista 1

Impressor flexográfico 1

Marceneiro 2

Mecânico 3

Mecânico de automóveis e caminhões 3

Mensageiro 1

Modelista 1

Montador de estruturas metálicas 23

Motofretista 1

Operador de rolo (impermeabilização) 2

Ordenhador (na pecuária) 1

Passadeira de peças confeccionadas 1

Pedreiro de alvenaria 9

Pintor de obras 6

Pintor de paredes 8

Pizzaiolo 1

Programador de computador 1

Recepcionista de hotel 1

Representante comercial autônomo 10

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1

Telefonista 4

Tratorista (operador de roçadeira) 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

Técnico em segurança do trabalho 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 5

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente de farmácia (balconista) 10

Controlador de entrada e saída 4

Controlador de tráfego 1

Enfermeiro 1

Recepcionista atendente 4

Servente de limpeza 49

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1