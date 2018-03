Função para montador de estruturas metálicas reúne 20 vagas de emprego no Sine

As 312 oportunidades de trabalho divulgadas nesta sexta-feira, dia 23, pelo Sine Municipal, estão distribuídas por 81 alternativas de atuação. Entre as funções que têm alto quantitativo de vagas, os destaques são para os ofícios de armador de estrutura de concreto, com 26 postos de trabalho; montador de estruturas metálicas, com 20; pintor de obras, com 19; consultor de vendas, com 17; e servente de limpeza, com 49 ofertas exclusivas para pessoas com deficiência.

Segundo equipe do Sine Municipal, a procura pelas vagas é intensa e, diariamente, a unidade da Prefeitura de Goiânia consegue encaminhar ao mercado de trabalho inúmeras pessoas que estão desempregadas ou procuram uma nova colocação laboral. Ontem, por exemplo, foram divulgadas 15 oportunidades para área de eletrotécnico. Hoje, há apenas uma vaga, resultado que mostra a importância desse trabalho feito pela Administração do município ao contribuir com a redução da taxa de desemprego na Capital.

Os interessados em alguma das vagas de hoje podem procurar o Sine Municipal, localizado no Edifício Pathernon Center, no Setor Central da cidade, entre 7h30 e 18h. No local, é necessário preencher o documento de solicitação, bem como apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Unidade

O Sine Municipal é uma unidade gerenciada pela Prefeitura de Goiânia; por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalho; e desenvolve atividades com recursos do Ministério do Trabalho (MTB). Local é responsável por fazer a intermediação entre empregador e empregado, oferecendo alternativas de emprego para quem tem acima de 18 anos.

Além de fazer essa ponte entre empregado e empregador, o Sine Municipal também confecciona carteiras de Trabalho. A entrega é feita em tempo recorde, leva apenas cinco dias entre o pedido do documento e entrega ao solicitante.

Confira as oportunidades do dia

Analista contábil 2

Analista de marketing 1

Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 2

Armador de estrutura de concreto 26

Arqueador de molas 1

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 1

Assistente de vendas 2

Atendente de telemarketing 10

Auxiliar de cobrança 3

Auxiliar de cozinha 5

Auxiliar de eletrotécnico 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar financeiro 1

Azulejista 12

Açougueiro 2

Barman 2

Bedel 2

Borracheiro 2

Caseiro 1

Chefe de serviço de limpeza 11

Churrasqueiro 2

Colocador de cerâmica 8

Consultor de vendas 17

Copeiro 1

Costureira de máquina reta 2

Costureira de máquinas industriais 2

Cozinheiro geral 4

Cozinheiro industrial 4

Cumim 1

Digitador 1

Eletricista de baixa tensão 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Eletricista de rede 1

Eletrotécnico 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encarregado de expedição 1

Encarregado de montagem 2

Encarregado de seção de controle de produção 1

Faturista 1

Forneiro de padaria 1

Impressor flexográfico 1

Impressor serigráfico 1

Marceneiro 2

Mecânico 2

Mecânico de automóveis e caminhões 3

Modelista 1

Montador de estruturas metálicas 20

Motorista carreteiro 3

Motorista entregador 1

Nutricionista 1

Operador de guindaste móvel 1

Operador de instalação de ar-condicionado 1

Operador de máquinas fixas, em geral 5

Operador de rolo (impermeabilização) 2

Ordenhador (na pecuária) 1

Pintor de obras 19

Recepcionista de hotel 1

Serralheiro de ferro 5

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1

Soldador com maçarico e arco elétrico 2

Supervisor de seção de serviços gerais 1

Tapeceiro de móveis 2

Torneiro mecânico 1

Tratorista operador de roçadeira 1

Técnico eletrônico 1

Técnico em eletromecânica 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

Técnico em radiologia 1

Técnico mecânico em ar condicionado 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor pracista 12

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente de farmácia (balconista) 10

Auxiliar de estoque 5

Controlador de entrada e saída 4

Enfermeiro 1

Servente de limpeza 49

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1