SMT terá nova sede

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o titular da Superintendência Executiva de Gestão da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), Antônio Eurípedes de Lima, assinaram na tarde desta quinta-feira, 22, o termo de cessão de uso de uma área de 9 mil metros, que está localizada no Setor Pedro Ludovico e será utilizada para instalação da nova sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT).

Conforme o documento, o espaço é cedido à Prefeitura de Goiânia por dez anos, prorrogáveis por mais dez. Projetos e reformas se iniciam imeditamente e entre 3 e 4 meses a nova sede da SMT estará em funcionamento. Com a nova instalação, a economia para os cofres públicos será de R$ 50 mil ao mês, levando em consideração a desativação de três prédios, dois no setor Serrinha e um no setor Oeste, que eram alugados.

Ao assinar o documento, o prefeito Iris Rezende disse que a administração pública precisa de mecanismos que gerem economia aos cofres públicos. “Todos sabem que assumimos uma administração com uma dívida de mais de R$ 600 milhões e desde então tenho me dedicado a equilibrar as contas para devolver ao cidadão serviços de qualidade”, citou. O prefeito lembrou que toda economia é bem-vinda e que o reflexo será na qualidade de vida da população.

“Além da economia, a melhoria no atendimento ao cidadão é o nosso foco”, disse o titular da SMT, Fernando Santana, lembrando que o espaço voltado ao atendimento à população será aprimorado. Todos os serviços da pasta serão transferidos para o novo local, entre eles, os cadastros para cartões de estacionamento de idosos e deficientes, recursos de multas, dentre outros.

Já o superintendente Antônio Eurípedes de Lima revelou que o Estado tem a área ociosa e disse ver com bons olhos a sua utilização para prestação de serviços à população da Capital. “Em pouco tempo as pessoas que utilizam dos serviços da SMT vão desfrutar de um local novo e de fácil acesso”, disse Lima ao lembrar que a população ganha com essa parceria entre o Estado e a Prefeitura de Goiânia.