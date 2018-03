Palestra sobre Cidadania Digital com Massimo Di Felice   

No dia 25 de março, domingo, das 17h às 19h30, o “Café Filosófico com Will Goya” recebe o professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Massimo Di Felice, para discutir “Cidadania Digital: a forma conectiva de comunicação e a crise da visão social de mundo”. A Fasam – Faculdade Sul-Americana promove, no Bolshoi Pub, o evento gratuito e aberto ao público, com entrada mediante doação de 5 kg de alimentos não perecíveis. Os alunos presentes receberão certificado de cinco horas de atividades complementares, com a assinatura da Faculdade e do Centro Internacional de Pesquisa Atopos.

Estará em pauta o impacto das tecnologias comunicativas digitais, como as redes sociais, para movimentos sociais apartidários desenvolvidos nos últimos anos no Brasil, Itália, Portugal, Tunísia e em outras localidades. O palestrante convidado vai compartilhar os conhecimentos desenvolvidos pelo Centro Internacional de Pesquisa Atopos sobre esse fenômeno comunicacional e social. A instituição acompanhou e analisou mobilizações como, os protestos brasileiros de junho de 2013, a Primavera Árabe, e o movimento italiano 5 Estrelas.

O organizador da ação e professor do curso de jornalismo da Fasam, Thiago Franco, ressalta que essa é uma excelente oportunidade para que alunos e sociedade possam fazer uma reflexão contemporânea a partir da interação com um especialista no tema. “O sociólogo Massimo traz uma visão ampla de como as pessoas estão se organizando nas redes para variadas ações de cidadania, desde os movimentos sociais a reivindicações rotineiras como, por exemplo, a busca pelos direitos do consumidor”, avalia Thiago.

