Em aniversário de 96 anos, PCB lança nova sede 

Neste sábado, 24, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) celebra seus 96 anos de fundação e 18 anos de sua reorganização em Goiás. A atração principal desta comemoração é o lançamento da nova sede do partido, que agora funcionará no Centro de Goiânia, ao lado da Praça do Bandeirante. “O espaço sediará também uma Escola de Formação Política, bem como coletivos de luta sindical, de juventude, da luta LGBT e feminista”, diz o Secretário de Organização do Partido em Goiás, Paulo Winícius “Maskote”.

Segundo Maskote, “o PCB compõe a chamada “Oposição à esquerda” na política goiana e brasileira, ao lado de PSOl e PSTU, por não nos alinharmos nem com a direita (PSDB, DEM, PMDB…) e nem com a Esquerda que se amoldou à ordem dominante (PT, PC do B…). Continuamos afirmando a atualidade da revolução socialista e a indispensável derrubada do capitalismo”.

O dirigente comunista reafirma que “o PCB, que em Goiás já teve por três oportunidades candidatura própria ao Governo Estadual – com Paulo Vilar em 1986 e com a professora Marta Jane em 2010 e 2014 -, aponta a necessidade de unidade do campo da esquerda socialista. “Estaremos na Coligação Boulos-Guajajara para Presidência da República, e em Goiás apresentaremos nossos nomes para apreciação das forças de esquerda, sendo que o fundamental, mais que nomes, é o programa político, que enfrente as diversas candidaturas da direita : Zé Eliton, Caiado e Daniel Vilela”.

Homenagem a militantes comunistas históricos

Na ocasião o PCB irá também homenagear vários(as) militantes comunistas que construíram a história de lutas do Partido em Goiás, sendo por isso presos e torturados pela Ditadura Militar. Serão entregues honrarias a 04 militantes que entregaram suas vidas, em diferentes momentos, desde a década de 1940, às lutas sociais em Goiás, como o professor Horieste Gomes, Dirce Machado, Roberto Prateado, e também ao dirigente nacional Dinarco Reis Filho, que veio do Rio de Janeiro especificamente para essa atividade.

Segundo Marta Jane, Secretária Política do PCB e ex-vereadora por Goiânia: “Tal atividade soma-se ao aniversário de 96 anos do PCB, o partido mais antigo do Brasil, onde rendemos homenagem aqueles(as) que contribuíram, de forma revolucionária, no campo e nas cidades, com as lutas do nosso povo por emancipação!”