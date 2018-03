Iris reafirma apoio à pré-candidatura de Daniel Vilela

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, a maior liderança do MDB de Goiás, voltou a afirmar que irá apoiar Daniel Vilela como candidato ao Governo de Goiás. O deputado federal é hoje o único pré-candidato ao Executivo goiano.

“O MDB terá o seu candidato e eu vou apoiar o pré-candidato Daniel Vilela”, anunciou. Iris fez questão de, novamente, manifestar sua opinião para que fossem encerradas as dúvidas quanto ao seu posicionamento e sua fidelidade ao partido. “Nunca deixei a desejar em lealdade com o meu partido e com os companheiros”, disse em entrevista durante frente de serviços no Setor Santos Dummont.

Sobre a manifestação de alguns prefeitos da legenda que realizaram um evento para demonstrar apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado (DEM), o prefeito da capital minimizou o impacto do assunto e considerou como um gesto “natural”. “A política é um mundo efervescente. Tem discussão de ideias, discussão de problemas, são interesses muitas vezes pessoais que se confundem com interesses públicos, então vejo isto com naturalidade e vou apoiar o candidato do MDB”, enfatizou.

Questionado sobre a aproximação que tem com o senador Ronaldo Caiado, Iris Rezende limitou-se a afirmar que tentou até o fim a união dos dois grupos, mas reiterou que, não havendo entendimento, ele segue apoiando seu partido. “Ele (Ronaldo Caiado) tem o seu partido e decidiu ser candidato. Mas eu sou filiado ao MDB, então isso não se discute. Lutei até o fim para fazer um acordo dos dois, mas eu disse lá atrás: se eu não conseguir, meu apoio é para o candidato do MDB. E eu não consegui unir”, finalizou.

Para Daniel Vilela, as declarações de Iris são uma reafirmação dos princípios políticos do prefeito. “Iris sempre esteve ao nosso lado e nunca tivemos dúvida disto, dada a nossa relação e, principalmente, à relação de vida que ele tem com o MDB. Não é por acaso que ele é nosso maior líder e recebo com muita satisfação e entusiasmo esse posicionamento público”, afirmou Daniel Vilela.

Parceria

Além das afinidades políticas e de pertencerem à mesma legenda, a relação de Daniel Vilela com Iris Rezende também se dá na esfera administrativa, com uma agenda de trabalho em comum. Como deputado federal, Daniel foi lembrado recentemente por Iris como “peça decisiva” para destravar uma das obras mais emblemáticas e estratégicas para a gestão, o BRT Norte-Sul, que promete melhorar a mobilidade na capital.

Durante o evento de assinatura do contrato para a retomada das obras daquele projeto, Iris citou Daniel Vilela como um dos protagonistas para conseguir destravar o projeto junto ao governo federal. O deputado fez uma série de articulações junto ao Palácio do Planalto e nos ministérios, com o apoio do ministro Alexandre Baldy (Cidades) e do senador Wilder Morais, ambos do PP, para remover as barreiras que impediam o andamento da obra.