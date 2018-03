Programa Goiás na Frente entrega obras em 21 municípios goianos

Somente nesta semana, entre 19 e 25 de março, o governador Marconi Perillo esteve ou ainda estrará em 21 cidades, inaugurando obras. Por meio do Goiás na Frente, o maior programa de investimentos em andamento no Brasil, em nível de Estado, o governo estadual realiza, em parceria com as prefeituras, uma grande quantidade de obras.

“São R$ 5 bilhões em recursos próprios do Tesouro Estadual; R$ 1 bilhão de parcerias com a União; e R$ 3 bilhões da iniciativa privada. Dos R$ 5 bilhões em verbas do Estado, R$ 500 milhões estão reservados para os Municípios, para que realizem obras prioritárias em suas cidades”, frisa o governador.

A extensa agenda começou na segunda-feira, 19, com o lançamento, em Itumbiara, da revitalização da Avenida Modesto de Carvalho, uma das mais importantes vias de acesso do município. Serão investidos nessa obra R$ 8,2 milhões.

“Depois de reurbanizada, a Avenida Modesto de Carvalho tende a se tornar o segundo cartão postal da cidade, só perdendo para a Avenida Beira Rio, às margens do Rio Paranaíba. Será um vetor do crescimento da cidade”, declarou o governador.

De Itumbiara, Marconi seguiu para Morrinhos e Piracanjuba, ainda na segunda, para entregar a reconstrução da GO-147, trecho que liga os dois municípios. A rodovia, que tem 54 quilômetros e recebeu investimentos de R$ 15 milhões do Goiás na Frente, vai contribuir com o desenvolvimento econômico e turístico da região.

“Foi uma obra reivindicada por líderes políticos locais, deputados estaduais e federais, que têm me ajudado a administrar o Estado de Goiás, porque eu admito que é impossível administrar sozinho, é preciso unir forças e gerir de mãos dadas com os prefeitos, vereadores e deputados”, frisou Marconi, que também inaugurou a restauração da GO-217, ligando Piracanjuba à BR-153.

Também em Morrinhos, na mesma data, entregou o Colégio Militar Xavier de Almeida com capacidade para 800 alunos. “Já são 42 unidades em funcionamento no Estado e mais de 50 mil alunos atendidos. Já as universidades e faculdades, que quando assumi eram oito, hoje são 76”, destacou Marconi.

Ele encerrou a agenda de segunda-feira com a entrega, em Goiânia, de uma série de benefícios a 119 municípios do interior goiano. Entre ginásios de esporte, terminais rodoviários e maquinário foram mais de R$ 62 milhões em doações. Além disso, anunciou o repasse, a cada uma das prefeituras beneficiadas, de um Cheque Reforma no valor de R$ 50 mil para readequação das estruturas físicas dos patrimônios recebidos.

Terça-feira

Na terça-feira, 20, o governador inaugurou, em Goianésia, o Centro de Referência em Dependência Química (Credeq); a Unidade Estadual de Saúde Especializada (USE); as ampliações do Sistema de Esgoto Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água; e as obras de construção da GO-338, entre o Distrito de Malhador e Pirenópolis. O governo investiu R$ 28,3 milhões no Credeq e R$ 9,4 milhões no USE, além de mais de R$ 15 milhões em equipamentos e mobiliários para as duas unidades.

“A rede Credeq é um projeto inovador que se tornou realidade. A unidade de Aparecida de Goiânia atende há mais de um ano na Região Metropolitana de Goiânia, e, agora, com mais esse Credeq, ampliaremos esse serviço de excelência para a população de Goiás”, disse.

Quarta-feira

Em Nova Crixás, o governador anunciou, na quarta-feira, 21, a assinatura da Ordem de Serviço para retomada das obras de pavimentação da GO-239, do entroncamento da GO-164 ao distrito de Bandeirantes, às margens do Rio Araguaia, na divisa com o Mato Grosso. Ele também esteve em Mundo Novo e Uirapuru, onde vistoriou a construção da GO-156, no entroncamento da GO-239, que liga os dois municípios. São 34 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 36 milhões.

“Me sinto realizado por chegar aos municípios do interior e ver que o dinheiro do Goiás na Frente está sendo bem aplicado. Mais de cem mil habitantes e 17 municípios compõem o Vale do Araguaia, que tem forte apelo turístico. Para essa região, destinamos R$ 207 milhões”, contou.

Quinta-feira

Dando sequência ao rush, entregou, na quinta-feira, 22, em Alexânia, a reconstrução da G0-139, que liga o município ao Distrito de Olhos D’Água; e a pavimentação da G0-225, no trecho de Olhos D’Água a Corumbá de Goiás.

“A GO-139 é uma rodovia importante, pois vai encurtar a distância de Brasília para esta região em uns 20 quilômetros. Ela integra ainda mais Alexânia à região do Vale do São Patrício, facilitando o escoamento da produção agroindustrial da cidade”, comentou o governador.

Ainda na quinta, em Goiânia, Marconi inaugurou obras de infraestrutura no Ceasa, entre elas, galpão permanente, nova sede do Banco de Alimentos, ampliação da rede de fornecimento de energia elétrica e do Espaço de Comercialização da Fataeg.

Sexta-feira

Na sexta-feira, 23, inaugurou, em Bonópolis, a GO-353, no trecho entre o município e Cruzeiro; entregou, em Alvorada do Norte, o Aeródromo e a rede de esgoto sanitário; em, em Posse, o Colégio Militar Dom Prudêncio; a sede do Ipasgo; e a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Barbosilândia. “Entregamos, hoje, obras e serviços extremamente importantes para essas regiões”, frisou o governador.

Sábado

O governador fará a entrega, no sábado, 24, em Edéia, de 80 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica de vias urbanas e realizou o pagamento das terceira e quarta parcelas do convênio. Em Panamá, destinará R$ 1 milhão por meio do Programa Goiás na Frente e lançará o projeto Via dos Romeiros que terá investimentos de R$ 5,9 milhões.

Domingo

Fechando a semana com entregas de obras todos os dias, Marconi estará, no domingo, 25, em Goianira, onde inaugurará a sede da Goiás Telecom e o Centro Comunitário da Congregação Católica dos Padres e Irmãos de São Basílio Magno, e entregará uma usina móvel para micro revestimento no valor de R$550 mil. Também em Goianira, participará do 96º aniversário do município.

Em seguida, irá a Aparecida de Goiânia, onde vistoriará as obras de construção dos 832 apartamentos do Residencial Buruti Sereno. Marconi fecha a agenda de domingo em Aragarças e Pontal (MT), vistoriando o andamento da construção da Ponte sobre o Rio Araguaia.