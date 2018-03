‘Teatrinho Cerrado’ inicia contação de histórias de Páscoa neste domingo

Em comemoração à Páscoa, o grupo Teatro Destinatário promoverá contação de histórias temáticas nos dois próximos domingos, no Shopping Cerrado. O projeto, que leva o nome de “Fuzuê de Histórias” e integra a programação do Teatrinho Cerrado, reunirá contadores de diferentes estilos e companhias.

Neste domingo (25), o grupo dividirá o palco com a arte educadora Vanusa Neves, que interpreta a personagem Glorinha Fulustreka, e com o poeta e músico Rafael Loiola, que se apresentará ao som de seu acordeon.

Já no dia 1º de abril, os convidados serão Lorena Fonte e Vinícius Bolivar, integrantes do Núcleo Coletivo 22. As apresentações serão realizadas a partir das 15 horas, no térreo do Shopping Cerrado, em frente às Lojas Americanas, com entrada franca.

Além de histórias brincadas, cantadas e parlendas sobre a Páscoa, os artistas também construirão suas próprias histórias, a partir de objetos, músicas e instrumentos. “Vai ser um jogo bem animado, um encontro das várias formas de contar histórias”, afirma Luciano Di Freitas, um dos integrantes do Teatro Destinatário.

O público presente também poderá conferir o “Labirinto do Coelhinho”, atração especial de Páscoa do Shopping Cerrado. O espaço funcionará até 1º de abril, de segunda-feira a sábado, das 15 às 21 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas, na praça de eventos, que fica no térreo, em frente à Riachuelo.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.