Benefícios do Programa Goiás na Frente chega a Goianira

Neste domingo (25/3), o governador Marconi Perillo esteve em Goianira, cidade vizinha à capital, logo cedo, acompanhado do vice-governador Zé Eliton, para a inauguração de obras e comemoração dos 96 anos do município.

A comunidade compareceu em peso às inaugurações de obras e à entrega de caminhões de coleta de lixo, viaturas da segurança, saúde e educação. Teve desfile cívico, de motocicletas, de carros de bois e de bandas escolares, tudo feito com esmero e aplaudido pelo governador e as pessoas presentes.

Na cidade, o governador inaugurou, nas dependências do Distrito Agroindustrial, a sede da Goiás Telecom, onde também funciona o Centro Tecnológico da Codego (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás). “Nós já investimos R$ 10 milhões em Goianira e serão aplicados mais R$ 100 milhões a partir do Centro Tecnológico da Codego. O Goiás na Frente tem feito toda a diferença quando o assunto é obra, com infraestrutura de qualidade e Goianira é destaque em matéria de tecnologia, coisa de primeiro mundo”, explicou Marconi.

Prefeito de Goianira três vezes, Carlos Alberto Andrade, o Carlão, disse que agora a cidade tem “a maior empresa de geração de empregos diretos, com tecnologia de primeiro mundo, e ainda temos R$ 3,5 milhões do Goiás na Frente para investirmos na cidade”.

Mais tarde, na saída para Inhumas, próximo ao lago, Marconi inaugurou o Centro Comunitário da Congregação Católica dos Padres e Irmãos de São Basílio Magno, construído com recursos do Cheque Mais Moradia – Comunitário. Na sequência, entregou à população de Goianira a Unidade Básica de Saúde Dolor Augusto Caetano e as reformas de duas escolas municipais: Lázara Maria da Costa e José Luiz Bittencourt.

A deputada estadual Eliane Pinheiro definiu o momento vivido pelos goianos em um termo: “Gratidão”. Em suas palavras, “gratidão pelo maior governador (Marconi Perillo) da história de Goiás e um grande líder nacional”. Ela complementou que “sem o Goiás na Frente”, o maior programa de obras em execução no país, por exemplo, “Goiás não estaria nesse ritmo fabuloso de crescimento”.

O vice-governador Zé Eliton sintetizou o domingo em Goianira como “um dia histórico, de reconhecimento por mais um ciclo de prosperidade no Estado de Goiás, resultado do que foi plantado por Marconi Perillo ao longo de seus quatro mandatos”.

Compareceram também às inaugurações, além das autoridades citadas, em comemoração do aniversário de Goianira, o vice-prefeito de Goianira, Maurício do Triunfo; o deputado federal Giuseppe Vecci; o deputado estadual Charles Bento; o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso; o presidente da ABC, João Bosco Bittencourt; e os vereadores de Goianira Adelson José de Souza, Ana Clece de Araújo, Antônio Lopes Júnior, Dirley Corrêa de Oliveira, Francisco Pereira da Silva, Ivaldeny Pereira da Silva, José Sebastião Caetano, Lacerdy Cardoso Teixeira, Lenilton Nunes da Mata e Silvio Alves Custódio.