Enel promove fórum para estabelecer parcerias com lideranças comunitárias

A Enel Distribuição Goiás realiza nesta terça-feira (27) o Fórum de Adesão Enel Compartilha Liderança em Rede, que tem como objetivo divulgar o projeto de relacionamento da empresa com a comunidade e apresentar casos reais do Rio de Janeiro e Ceará. O fórum contará com a presença de representantes dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Trindade, além de produtores rurais de Bela Vista e Hidrolândia. O evento será realizado a partir das 9h, no auditório da distribuidora.

O fórum vai marcar o lançamento do Enel Compartilha Liderança em Rede em Goiás e a formação da Rede de Lideranças Sociais e Comunitárias no Estado. A intenção é criar um canal de diálogo permanente com municípios e seus representantes sociais, proporcionando acesso aos programas sociais e de sustentabilidade da Enel de forma mais igualitária, além de permitir sugestões relevantes para a melhoria dos serviços prestados, formatação de novos projetos, e canais diferenciados de atendimento, criando valor tanto para a empresa como para a sociedade.

Sobre a Enel no Brasil

A Enel atua no Brasil por meio de suas subsidiárias Enel Brasil S.A e Enel Green Power Brasil, ambas com sede em Niterói (RJ). A holding Enel Brasil mantém operações nos Estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul, nos segmentos de distribuição, geração, transmissão e soluções de energia. Em distribuição, a empresa possui cerca de 10 milhões de clientes atendidos pelas empresas Enel Distribuição Rio (RJ), Enel Distribuição Ceará (CE) e Enel Distribuição Goiás (GO). A Enel Brasil opera a usina Enel Geração Fortaleza (CE), a rede de transmissão Enel Cien (RS) e também possui uma empresa de soluções em energia, a Enel Soluções.

No Brasil, o Grupo Enel tem uma capacidade instalada total em renováveis de cerca de 2.9 GW, dos quais 842 MW de energia eólica, 819 MW de energia solar e 1.270 MW de energia hidrelétrica. A empresa também conquistou recentemente contratos para uma capacidade renovável total de mais de 1 GW nos leilões brasileiros A-4 e A-6.

Sobre a Enel

A Enel é uma empresa multinacional de energia e um dos principais players integrados no mercado global de energia, gás e renováveis. É a maior operadora em termos de capitalização de mercado na Europa e está entre as principais empresas de energia do continente em capacidade instalada e EBITDA reportado. O Grupo está presente em mais de 30 países no mundo, produzindo energia com capacidade gerenciada de cerca de 86 GW. A Enel distribui eletricidade e gás por meio de uma rede de mais de 2 milhões de quilômetros, e com mais de 65 milhões de clientes comerciais e residenciais pelo mundo. O Grupo tem a maior base de clientes dentre os concorrentes europeus. A divisão de energias renováveis da Enel, Enel Green Power, já gerencia cerca de 40 GW de plantas de fontes eólica, solar, geotérmica, biomassa e hidrelétrica na Europa, nas Américas, na África, na Ásia e na Austrália.