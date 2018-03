Iris Rezende e Alexandre Baldy vistoriam obras do BRT nesta terça-feira

O Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, acompanhado do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, vistoriam nesta terça-feira, 27, as obras do BRT Norte/Sul. A cerimônia de retomada está marcada para as 07h30, na Avenida Horácio Costa Silva com a Rua Benedito Costa e Silva, no Jardim Balneário Meia Ponte.

Retomada nos últimos dias, as obras do BRT Norte/Sul iniciam a semana em ritmo acelerado. Segundo prefeito Iris, a gestão municipal não medirá esforços para concluir as obras dentro do prazo divulgado. “Nossa dedicação não foi em vão, a população goianiense vai usufruir da maior obra de mobilidade de toda a sua história”, afirma.

Na totalidade, o corredor exclusivo terá 21,7 km de extensão e contará com seis terminais de integração – três novos (Correios, Rodoviária e Perimetral), dois reconstruídos (Isidória e Recanto do Bosque), um adaptado (Cruzeiro) e 40 estações de embarque e desembarque.

O primeiro trecho é compreendido entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque e terá como itinerário a integração entre os setores Recanto do Bosque, na região Noroeste, ao terminal de integração Cruzeiro do Sul, região Sudoeste (divisa com Aparecida de Goiânia), que integra o segundo trecho.