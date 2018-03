Posse ganha sede do Ipasgo e Colégio Militar

O governador Marconi Perillo e o vice-governador zé Eliton estiveram no dia 23 de março na cidade de Posse, no Nordeste goiano, onde inauguraram a sede do Ipasgo e a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Barbosilândia, instauraram o Colégio da Polícia Militar “Dom Prudêncio”, vistoriaram as obras de construção da Unidade Estadual de Saúde Especializada – USE -, as de reforma e ampliação do Hospital Municipal e outras do Programa “Goiás na Frente”. Ao final, entregaram benefícios sociais, entre eles Cheques Mais Moradia.

O governador Marconi Perillo citou o papel histórico do vice. “Se alcançamos sucesso nos últimos governos foi porque eu tive um irmão que sempre esteve ao meu lado nas horas difíceis e boas para ajudar vencer obstáculos e transformar sonhos em esperança”, disse, também tomado pela emoção. “Sou grato a Deus e a Posse por ter colocado Zé Eliton no meu caminho para ajudar a conduzir o Estado”, declarou.

“Mais benefícios, vistoria a várias obras como o hospital, obras da Unidade de Saúde Especializada (USE), inauguração do Sistema de água e entrega de benefícios para deficientes, obras do Goiás na Frente a todo vapor, um trabalho a muitas mãos sobretudo comigo, o José Eliton e prefeito Wilton”, afirmou o governador Marconi. Para ele, o desenvolvimento continuará em Goiás, com Zé Eliton no governo, assim como o cuidado com os pobres, “o diálogo, a tolerância, o bem continuará a serviço do povo em Goiás”.

Durante entrega de benefícios no município, vice-governador destacou conquistas históricas alcançadas nas gestões do Tempo Novo. “Vou trabalhar muito e não perderei a oportunidade de fazer o bem às pessoas”, disse ele. “Se alcançamos sucesso nos últimos governos foi porque eu tive um irmão, Zé Eliton, que sempre esteve ao meu lado nas horas difíceis e boas para ajudar vencer obstáculos e transformar sonhos em esperança”, destacou Marconi

“Juntos, vamos construir mais uma página bonita da história de Goiás”, disse o vice-governador Zé Eliton. Diante do governador Marconi, ele citou conquistas históricas alcançadas pelo Estado e destacou a sua “honra em ser seu companheiro nestes mais de sete anos”.

Colégio Militar

A solenidade no Colégio da Polícia Militar Dom Prudêncio foi marcada pela emoção. “Hoje nós temos um estado de tipo novo, que viabilizou a prosperidade econômica e espalhou benefícios para todas as camadas da sociedade”, disse Zé Eliton. “No dia 7 de abril serei governador de Goiás seguindo os passos de Marconi Perillo”, afirma. “Vou trabalhar muito e não perderei a oportunidade de fazer o bem às pessoas”, projetou.

O prefeito de Posse, Wilton Barbosa, destacou a relação positiva entre Zé Eliton e Marconi Perillo. “Não se faz nada sem confiança e respeito”, disse, ao destacar obras e recursos destinados ao município. “O Ipasgo está aqui em Posse. Agora não é preciso ir a Goiânia. Temos uma unidade regional. Mas, o maior presente do estado é o hospital que será entregue até maio. Uma unidade que atenderá todo Nordeste Goiano”, enumerou.

O governo inaugurou a ampliação do sistema de abastecimento de água de Barbosilândia, distrito de Posse. Foram investidos R$ 18,5 milhões na obra que beneficiará, de imediato, mais de 3 mil moradores. Ao todo, foram executados 55 mil metros de redes coletoras, duas estações elevatórias de esgoto e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por três lagoas, sendo uma anaeróbica, uma facultativa e outra de maturação.

De acordo com a Saneago, a rede já está atendendo cinco bairros e mais de 98 mil metros de rede serão implantados até o final do ano. Ainda será realizada a construção de sete estações elevatórias e mais seis lagoas na ETE. Com isso, o sistema será incrementado com cerca de 5.500 novas ligações e o índice de atendimento do município chegará a 100%. Para esta segunda etapa, serão investidos cerca de R$ 28 milhões.

Durante solenidade, 63 famílias que possuem integrantes portadores de deficiência foram beneficiadas com Cheques Mais Moradia, modalidade reforma, no valor de R$ 3 mil. Os investimentos fazem parte do programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social e tem o objetivo de reduzir o déficit habitacional qualitativo.

Participaram também da solenidade o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, o deputado federal, Giuseppe Vecci, prefeitos da região, vereadores e lideranças.