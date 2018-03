Sine Municipal divulga 90 vagas para pessoas com deficiência

O Sine da Prefeitura de Goiânia divulga 302 vagas de emprego nesta segunda-feira, 26. Desse total, há 90 ofertas para pessoas com deficiência, as quais podem optar pelas funções de agente de passagens, atendente em central de telemarketing, atendente de farmácia (balconista), auxiliar de estoque, auxiliar de pessoal, controlador de entrada e saída, enfermeiro, servente de limpeza, socorrista (exceto médicos e enfermeiros) e vendedor interno.

As outras 212 oportunidades de trabalho disponibilizadas pelo Sine Municipal estão distribuídas por 63 diferentes áreas de atuação. Os cargos que lideram os quantitativos de hoje são de montador de estruturas metálicas, com 20 vagas; pintor de obras, com 19; vendedor pracista, também com 19; e consultor de vendas, com 17 postos de trabalho.

Os interessados em alguma das vagas desta segunda podem procurar o Sine Municipal, localizado no Edifício Pathernon Center, no Setor Central da cidade, entre 7h30 e 18h. No local, é necessário preencher o documento de solicitação, bem como apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Confira as oportunidades do dia

Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 2

Arqueador de molas 1

Arte-finalista 1

Ascensorista 10

Atendente de telemarketing 10

Auxiliar de cobrança 1

Auxiliar de cozinha 3

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Barman 2

Borracheiro 2

Caldeireiro montador 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Consultor de vendas 17

Costureira de máquina reta 2

Costureira em geral 4

Cozinheiro geral 1

Cozinheiro industrial 4

Cuidador de idosos 1

Cumim 1

Eletricista de alta-tensão 3

Eletricista de rede 1

Encarregado de expedição 1

Encarregado de seção de controle de produção 1

Forneiro de padaria 1

Garçom 5

Impressor serigráfico 1

Instalador de alarme 1

Marceneiro 2

Mecânico 1

Mecânico de instalação de freios 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

Modelista 1

Montador de estruturas metálicas 20

Motorista carreteiro 3

Motorista entregador 1

Nutricionista 2

Operador de guindaste móvel 1

Operador de instalação de ar-condicionado 2

Operador de máquinas fixas, em geral 7

Operador de rolo (impermeabilização) 2

Ordenhador (na pecuária) 1

Pintor de obras 19

Promotor de vendas 10

Recepcionista de hotel 2

Serralheiro 7

Serralheiro de ferro 5

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1

Soldador com maçarico e arco elétrico 2

Supervisor de seção de serviços gerais 1

Tapeceiro de móveis 2

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico eletrônico 2

Técnico em eletromecânica 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

Técnico em radiologia 2

Técnico em segurança do trabalho 5

Técnico mecânico em ar condicionado 2

Torneiro mecânico 1

Tratorista (operador de roçadeira) 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor pracista 19

Zelador 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente central telemarketing 15

Atendente de farmácia (balconista) 10

Auxiliar de estoque 5

Auxiliar de pessoal 3

Controlador de entrada e saída 4

Enfermeiro 1

Servente de limpeza 49

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1