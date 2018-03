Orquestra e Coro Sinfônicos apresentam concerto de Páscoa

A Orquestra e o Coro Sinfônicos de Goiânia apresentam nos dias 27 e 28 de março, na Igreja Esperança e no Teatro Goiânia, um concerto especial de Páscoa. No repertório o Requiem de Mozart.

O concerto apresenta a obra concluída pelo amigo do músico austríaco e seu discípulo, Franz Xaver Süssmayr. Trata-se de uma composição musical produzida a partir de textos litúrgicos da missa fúnebre Requiem Aeternam Dona Eis, que significa “Dá-lhes o descanso eterno”.

A apresentação, com regência do maestro Ângelo Dias, terá a participação especial da soprano Patricia Melo, da mezzo-soprano Poliana Alves, do tenor Félix Bauer e do baixo Edson Marques. A entrada é franca.

Serviço

Orquestra e Coro Sinfônicos de Goiânia – Temporada 2018

Concerto Requiem de Mozart

27/03 – 20h

Igreja Esperança

Av. Bartolomeu Bueno, 418 – Jardim Mont Serrat

Telefone: (62) 3277-6575

Entrada franca

28/03 – 20h

Teatro Goiânia

Av. Tocantins s/n Setor Central – Goiânia

Entrada franca