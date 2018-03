Programa Goiás na Frente repassa R$ 16,2 milhões a 44 municípios

O governador Marconi Perillo e o vice Zé Eliton promovem, nesta terça-feira (27), às 16 horas, em Goiânia, solenidade de entrega de cheques relativos aos convênios do Programa Goiás na Frente. Nesta etapa, a quinta do gênero desde que o programa foi lançado, serão repassados R$ 16,2 milhões para que os prefeitos de 44 municípios realizem obras urbanas.

O evento será realizado no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e contará com as presenças dos prefeitos, parlamentares, secretários de Estado e da comunidade em geral.

O Goiás na Frente é um programa de convênios pioneiro, com previsão orçamentária de mais de R$ 500 milhões em investimentos diretos em obras e serviços nos municípios goianos. A área alvo da intervenção é definida pela própria comunidade, cabendo ao Governo de Goiás repassar o dinheiro, fiscalizar a correta aplicação dos recursos e acompanhar o bom andamento das obras. A obrigação da contrapartida do município foi reduzida a simbólico 1%.

Com a adição dos R$ 16,2 milhões da solenidade desta terça-feira, o Goiás na Frente alcança a soma de R$ 71,4 efetivamente liberados para as intervenções. Segundo a área responsável na Segov, o valor empenhado alcança R$ 242,3 milhões e são relativos a 143 convênios. O Goiás na Frente já efetivou parcerias com 123 municípios para a execução de serviços e de obras em diversas áreas, com destaque para intervenções nos segmentos de pavimentação e recapeamento de vias urbanas.

Os recursos do Goiás na Frente, na maioria dos casos, são repassados em parcelas, que podem chegar a 10. No evento de terça, 12 municípios receberão os cheques repassando já a quarta parcela. É caso de Nerópolis, cidade distante 37 quilômetros de Goiânia. A prefeitura formalizou convênio no valor de R$ 3 milhões, dividido em 10 vezes, para obras de pavimentação asfáltica.

Benefícios chegam à população – O município de Guapó, distante 27 quilômetros de Goiânia, firmou convênio no valor de R$ 2,5 milhões para pavimentação de vias urbana e os benefícios já são sentidos pela população local. O asfalto chegou aos setores Cidade Nova, Jardim Primavera, Residencial Vale do Sol, Bom Jesus e Buritis, parte da região Central e ao distrito de Posselândia.

O prefeito Colemar Cardoso destaca que o diferencial do Goiás na Frente é a liberdade para que o gestor municipal aplique os recursos de acordo com as prioridades do município. “Temos que destacar a importância que o governador deu aos municípios goianos. Cada um pode escolher o que fazer com esses recursos e Guapó escolheu o asfalto. Há uma cobrança muito grande da população com relação a asfalto e recapeamento e nós estamos fazendo isso com o Goiás na Frente. Só quem já morou na rua de chão, no barro, sabe avaliar o quanto é significativa a chegada do asfalto na sua rua, no seu bairro”.

A moradora Cristiane Ferreira de Oliveira, 35, reforça as palavras do prefeito ao relembrar que há alguns meses a região, próxima ao fórum da cidade, não possuía asfalto e nem a pista de cooper, assim como a rua de sua casa, no Jardim Primavera. A chegada da pavimentação facilitou a rotina da jovem.

“Nós gostamos demais, pois estava tudo cheio de buracos. Agora ficou muito bom. Porque antigamente aqui era terra mesmo, as crianças adoeciam, tudo ficava sujo, as roupas não limpavam… Mas agora, graças a Deus, com o asfalto ficou bom”, comemorou Cristiane, enquanto passeava de bicicleta com a filha.