Sine Municipal oferece 90 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

As ofertas de emprego divulgadas pelo Sine Municipal para pessoas com deficiência (PCD) reúnem, hoje, dia 27, 90 oportunidades de atuação em dez áreas distintas. O maior quantitativo é para a função de servente de limpeza, que possui 49 vagas, seguida pelo cargo de atendente em central telemarketing, com 15; atendente de farmácia, com dez; auxiliar de estoque, com cinco; controlador de entrada e saída, com quatro; agente de passagens, enfermeiro, socorrista (exceto médicos e enfermeiros) e vendedor interno, cada uma com uma vaga.

Além dos ofícios oferecidos exclusivamente para PCD, o Sine Municipal também tem em seu cadastro de empregos outras 156 vagas, distribuídas em 55 funções. O alto número de vagas está concentrado nas áreas de consultor de vendas, que tem 17 ofertas; vendedor pracista, com 12; ascensorista, atendente de telemarketing, manicure, promotor de vendas e representante comercial autônomo, com dez postos de trabalho nestas últimas cinco atividades.

O atendimento no Sine Municipal ocorre entre 7h30 e 18h. Interessados em alguma das vagas devem preencher o documento de solicitação na própria unidade da Sedetec, que está localizada no térreo do Edifício Pathernon Center, Setor Central de Goiânia. Além disso, é necessário apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine Municipal faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Outra opção para aqueles que não têm a disponibilidade de comparecer na sede do Sine é o aplicativo Sine Fácil. Por meio da ferramenta gratuita e que pode ser baixada no Google Play, é possível agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis, caso o cadastro e currículo estejam devidamente atualizados. Com o sistema, é possível acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (Mtb), ato que deve ser feito regularmente, segundo a instituição.

Oportunidades do dia



Ajudante de eletricista 1

Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 2

Aplicador serigráfico em vidros 1

Arqueador de molas 1

Arrumador no serviço doméstico 1

Arte-finalista 2

Ascensorista 10

Atendente de telemarketing 10

Auxiliar de cobrança 1

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Açougueiro 2

Barman 2

Borracheiro 1

Caldeireiro montador 1

Caseiro 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Colorista 1

Consultor de vendas 17

Costureira de máquina reta 1

Costureiro de colchões 4

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 2

Desossador 3

Encarregado de expedição 1

Engenheiro de produção 1

Forneiro de padaria 1

Impressor serigráfico 1

Instalador de alarme 1

Manicure 10

Marceneiro 5

Mecânico 2

Mecânico de instalação de freios 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 1

Nutricionista 1

Operador de instalação de ar-condicionado 1

Operador de máquinas fixas, em geral 1

Pintor de automóveis 6

Preparador de tintas 1

Promotor de vendas 10

Pós-produtor de tv e vídeo 1

Representante comercial autônomo 10

Serrador de parte dianteira 2

Serralheiro 4

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina 1

Técnico de refrigeração (instalação) 2

Técnico eletrônico 1

Técnico em eletromecânica 1

Técnico em radiologia 1

Técnico em segurança do trabalho 5

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 12

Zelador 1

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente central telemarketing 15

Atendente de farmácia (balconista) 10

Auxiliar de estoque 5

Auxiliar de pessoal 3

Controlador de entrada e saída 4

Enfermeiro 1

Servente de limpeza 49

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vendedor interno 1