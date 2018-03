Comurg reforça atividades rotineiras no feriado

A Prefeitura, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), está com equipes de trabalhadores em todas as regiões da cidade. Com a aproximação do feriado da Semana Santa e em função do período chuvoso, diversas ações rotineiras estão sendo intensificadas.

A roçagem de mato alto, capina e poda de grama em geral estão sendo realizadas em vários setores, entre eles, Jardim Petrópolis, Parque Amazônia, Vereda dos Buritis, Failçalville, Jardim Goiás, Pedro Ludovico e Residencial Santa Fé. As margens de córregos também estão recebendo atenção especial a fim de evitar acúmulo de materiais descartados ilegalmente, como pneus e utensílios domésticos; além de minimizar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Outro aspecto importante a salientar é que esse tipo de descarte provoca alagamentos das vias, causando inúmeros transtornos.

Com a mesma preocupação de manter as vias públicas limpas de descartes clandestinos e livres de insetos e roedores, equipes continuam promovendo a remoção de entulhos nos setores Jardim Real, Maysa e extensão, Cidade Jardim, Conjunto vera Cruz, Parque Industrial João Braz, Residencial Itaipu, Eli Forte, Bueno, Jardim Europa e Residencial Aquarius, entre outros. A limpeza das áreas públicas também faz parte do cronograma da companhia.

Concomitante aos trabalhos diários, a companhia tem implantado novo paisagismo em praças e canteiros, com o intuito de aumentar a sustentabilidade, diminuir gastos e, principalmente, economizar água e materiais. Pensando nisso, estão sendo usados pneus, caixas de amianto, areia e ornamentação mais resistente. Exemplos disso são as praças 13 de Maio no Jardim Brasil; Praça Dom Prudêncio, na Av. Castelo Branco, setor Rodoviário e praça Joaquim Rufino Ramos Jubé, conhecida como Praça da Cirrose, no setor Oeste.

Para o presidente da companhia, Denes Pereira, a cidade está ficando cada vez mais bonita e sustentável. “Nosso trabalho prioriza o bem-estar de cada cidadão. Estamos buscando conscientizar a população sobre a importância de manter a cidade limpa e agradável, pensando sempre num futuro digno para nossos descendentes”, pontua.