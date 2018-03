José Eliton ouve população de Trindade para formatação de plano de governo

O vice-governador e pré-candidato ao governo de Goiás, Zé Eliton (PSDB), esteve na noite desta terça-feira (27) em Trindade, região Metropolitana de Goiânia, onde deu início ao projeto A Palavra é Sua pelo interior do Estado. A iniciativa tem como objetivo principal a formatação do plano de governo que será apresentado para o período 2019/2022, e que contemplará ideias, propostas e desejos dos goianos, expressos nos encontros.

O evento, ocorrido no Hotel Liguori, contou com público expressivo e participativo, que apontou caminhos e apresentou propostas para a confecção do projeto político da base do governo que contempla ações em educação, saúde pública, segurança, transporte coletivo, cultura, turismo e preservação do Cerrado, entre outros. Em resposta, Zé Eliton afirmou que “queremos ser instrumento que possa estabelecer um novo salto de qualidade para Goiás”.

Recebido pelo prefeito Jânio Darrot, pela primeira-dama, Dairdes Darrot, vice-prefeito Gleysson Cabriny (todos do PSDB), o pré-candidato preferiu falar pouco e escutar o que os participantes tinham a dizer. “Ouvimos as demandas e sugestões de moradores do município com objetivo de construirmos um projeto que esteja em sintonia com os anseios e perspectivas da nossa gente”, ressaltou.



População quer ser ouvida

“A iniciativa do projeto A Palavra é Sua torna mais participativa a atuação da população no que diz respeito às ações que serão executadas pelo governo de Goiás nos próximos anos”, relataram os participantes do encontro em Trindade. Prefeito Jânio Darrot se disse surpreso com a proposta. “Viemos para ouvir o que o nosso vice-governador tinha a nos dizer e ele nos surpreende pela humildade em planejar Goiás a partir dos desejos e anseios da população”, disse.

Jânio disse que Zé Eliton “é um político preparado, com amplo conhecimento de todos os cantos do nosso estado, com grande capacidade de administrar e fazer com que nosso estado continue a crescer e se desenvolver”. Segundo afirma, “prova disso é que ele já planeja suas ações com base naquilo que o povo espera de um governante, com as particularidades, problemas e soluções para cada município. É para isso que ouve a população”.

Em seu quarto mandato na Câmara de Trindade, a vereadora Ana Maria Alves de Carvalho Luz – a Aninha -, do Solidariedade, também elogiou o projeto. “Ele (Zé Eliton) vem à sua comunidade ouvir sugestões para montar seu plano de governo. Te parabenizo pela iniciativa. Estamos juntos. Conte com meu apoio”, disse, ao contribuir com os diálogos e apontar caminhos para a geração de emprego no município.

Para vice-prefeito Gleysson Cabriny, a aproximação do vice-governador e pré-candidato Zé Eliton com a população mostra comprometimento com os anseios do povo e humildade em saber ouvir as pessoas. “Ao escutar o que as pessoas querem e esperam de um próximo governo cria-se uma conexão de ideias fundamentais para a implantação de políticas públicas apropriadas”, relatou.

Morador de Trindade, Antônio Braz da Silva afirma que a iniciativa é fundamental para que o governo formate um plano de governo para os próximos anos com base no que a população espera. “É preciso ouvir a vontade do povo, dos moradores de cada município. Saber o que esperam dos políticos e gestores”, relatou o participante do A Palavra é Sua.

É o que pensa também o diretor da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – unidade de Trindade, Antônio Cruvinel. “Nosso vice-governador traz uma proposta inovadora dentro da administração pública que é a identificação antecipada das necessidades para posteriormente reverter as decisões e soluções dos problemas em benefício à população. Ele está um passo à frente dos demais”, relatou o professor.

A Palavra é Sua

Com o slogan “ouvindo os goianos para planejar Goiás, os encontros ‘A Palavra é Sua’, que serão realizados em diversos municípios do estado, contam com a participação de especialistas como professores, juristas, engenheiros, lideranças políticas e representantes classistas, entre outros. Por meio da iniciativa são apresentados pontos fundamentais dentro da programação de governo, para que “continuemos na trilha do crescimento e desenvolvimento econômico de Goiás, mas com justiça social e, assim, o estado seja reflexo daquilo que todos nós queremos”, afirma Zé Eliton.

Ao final, os apontamentos dos participantes serão convertidos em ideias e propostas para a consolidação de políticas públicas que contemplem áreas estratégicas do governo, como educação, saúde, segurança pública e desenvolvimento econômico, entre outras. Os pilares do plano de governo, segundo Eliton, devem ser fundamentados em “investimentos nas áreas de inovação, tecnologia, formação do saber e conhecimento, casado a um plano de geração de empregos”, conclui o pré-candidato.

A iniciativa torna possível a concepção de um projeto político participativo, resultado da convergência e união de partidos que integram a base do governo que mudou a história do estado e que tem como pré-candidato o vice-governador Zé Eliton.

Sobre o plano de governo, Eliton afirma que será construído a partir de uma visão macro acerca do desenvolvimento de Goiás nos últimos anos, voltado às necessidades de todas as regiões e municípios do estado.