Shopping Flamboyant funciona normalmente no feriado de Páscoa

“Uma programação em família”. É o que propõe o Flamboyant Shopping Center para o feriadão de Páscoa, que vem recheado de atrações no cinema, atividades culturais, diversão, gastronomia e muito mais. Celebrando este período, que a maioria das pessoas tem mais tempo, o shopping irá funcionar normalmente. Na sexta e sábado, as lojas estarão abertas das 10h às 22h com as marcas de alimentação e lazer atendendo até as 22h30. No domingo, as lojas funcionam das 14h às 20h, enquanto as áreas de alimentação e lazer ficam abertas das 12h às 22h30.

Como novidade para celebrar a Páscoa, até domingo, 1º de abril, as crianças podem participar de atividades no evento Páscoa nas Nuvens. A ação, dirigida à garotada de 4 a 12 anos, oferece oficinas manuais, das 14 às 20 horas. Em pauta, a confecção de um móbile personalizado, recheado com pequenos ovos de chocolate, que ao final pode ser levado para casa.

O feriadão também é oportunidade para aproveitar os últimos dias da Book Lovers Kids, feira de livros literários infantis e infanto-juvenis, no Piso 1. Até 31 de março, o local irá ofertar milhares de títulos a preços promocionais. Completando as atrações para os adeptos de uma boa leitura, as livrarias Saraiva, no Piso 3, e Fnac, Piso 1, oferecem espaços exclusivos para manusear livros à vontade. Como destaque, no sábado, a Saraiva, oferece a Hora da Criança com a lúdica contação de história da obra Quem Soltou o Pum? A presença do Teatro Destinatário promete deixar as aventuras do cãozinho Pum ainda mais interativas.

Para os pequenos, a dica é um passeio nos charmosos mini veículos da Car For Kids, no Piso 2. A diversão fica por conta dos adultos conduzindo as crianças com segurança por meio de controle remoto. Há ainda, a diversificada lista de opções do parque indoor Magic Games, no Piso 3.

Outro local que promete ser movimentado é o Polo Gastronômico Flamboyant. Ideal para momentos em família ou na companhia de amigos, as opções em alta gastronomia incluem restaurantes premiados como o Botequim Mercatto, Coco Bambu, Empório Piquiras, Kabanas Restaurante Bar, Kanpai Blue, Madero Steak House, Outback Steakhouse, L’Entrecôte de Paris, Pobre Juan e Tartuferia San Paolo. Juntos, ofertam mais de mil lugares simultaneamente, sem contabilizar a praça de alimentação, no piso 3, onde estão reunidas diversidades como comidas árabes, oriental, saladas, sanduíches, pizzas, doces e muito mais

Próximo ao Polo Gastronômico, a brincadeira fica por conta da Villa Kidz. Para total conforto dos pais, são 200 metros quadrados de área inteiramente dedicados a receber os pequenos com segurança e muita diversão. Além de atividades lúdicas, destaque para os modernos brinquedos, incluindo os pedagógicos, e presença de profissionais especializados em estimular a interação.

Quem é fã de cinema tem a oportunidade de conferir os últimos lançamentos da telona. A Cinemark, no piso 3, tem salas em 3D e D Box, além de tecnologia XD com som mais potente e tela maior para que o espectador tenha ainda mais conforto na hora de curtir o filme escolhido. A programação de filmes pode ser acessada no site www.cinemark.com.br

Serviço

Páscoa nas Nuvens

Período: 22 de março a 1 de abril.

Local: Cúpula – Piso 1

Horário: 14h às 20 horas

Valor por criança/por oficina: R$ 15,00

Quantidade: 24 crianças por turma