Vagas para engenheiro de produção e nutricionista estão disponíveis no Sine Municipal

A Prefeitura de Goiânia divulga nesta quarta-feira, 28, um total de 226 oportunidades de emprego que estão disponíveis no Sine Municipal. Desse quantitativo, há seis vagas que exigem curso superior para as funções de analista de marketing, com uma oferta; engenheiro de produção, com três; nutricionista, com uma; e enfermeiro, também contendo um posto de trabalho, sendo exclusivo para pessoa com deficiência (PCD).

As vagas para servente de limpeza, destinadas a PCD, continuam com o mesmo quantitativo da semana, reunindo 49 chances de colocação no mercado de trabalho. O Sine do município faz um convite especial a todas essas pessoas para que procurem a unidade da Prefeitura, localizada no Edifício Pathernon Center, para conferir os detalhes das ofertas de emprego. Além da área de servente de limpeza, há também outras 42 vagas de trabalho, que estão distribuídas por nove funções diferentes.

O atendimento no Sine Municipal ocorre entre 7h30 e 18h. Interessados em alguma das vagas devem preencher o documento de solicitação na própria unidade da Prefeitura, e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado. Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Administração Municipal faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Unidade

O Sine Municipal é uma unidade gerenciada pela Prefeitura de Goiânia; por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalho; e desenvolve atividades com recursos do Ministério do Trabalho (MTB). Local é responsável por fazer a intermediação entre empregador e empregado, oferecendo alternativas de emprego para quem tem acima de 18 anos.

Além de fazer essa ponte entre empregado e empregador, contribuindo com a redução da taxa de desemprego em Goiânia, o Sine Municipal também confecciona carteiras de Trabalho. A entrega é feita em tempo recorde, leva apenas cinco dias entre o pedido do documento e entrega ao solicitante.

Oportunidades do dia

Ajudante de eletricista 1

Analista de marketing 1

Aplicador serigráfico em vidros 1

Arqueador de molas 1

Arte-finalista 2

Ascensorista 10

Auxiliar de cobrança 1

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 1

Açougueiro 2

Borracheiro 1

Caldeireiro montador 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Colorista 1

Consultor de vendas 1

Costureiro de colchões 4

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 1

Desossador 3

Eletricista 1

Encarregado de produção química 1

Engenheiro de produção 3

Esteticista 2

Forneiro de padaria 1

Impressor serigráfico 1

Instalador de alarme 1

Manicure 10

Marceneiro 5

Mecânico 3

Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 1

Montador de acessórios 1

Montador de estruturas metálicas 1

Nutricionista 1

Operador de máquinas fixas, em geral 1

Operador eletromecânico 1

Pintor de automóveis 6

Preparador de tintas 1

Promotor de vendas 10

Pós-produtor de tv e vídeo 1

Representante comercial autônomo 13

Serrador de parte dianteira 2

Serralheiro 4

Torneiro mecânico 2

Técnico de indústria química 1

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina 1

Técnico de refrigeração (instalação) 2

Técnico em eletromecânica 1

Técnico em segurança do trabalho 5

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 11

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Agente de passagens 1

Atendente central telemarketing 15

Atendente de farmácia (balconista) 10

Auxiliar contábil 2

Auxiliar de estoque 5

Auxiliar de pessoal 3

Controlador de entrada e saída 4

Enfermeiro 1

Servente de limpeza 49

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1