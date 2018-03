Organização das Voluntárias de Goiás inaugura Projeto Digital

As quatro unidades de apoio ao idoso da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) já contam com o Projeto Cidadania Digital Já, iniciativa que visa inserir a pessoa da terceira idade no mundo da internet, com utilização de celulares, tablets e smart TV. O projeto, que foi implantado neste mês no Centro de Convivência de Idosos (CCI) Vila Vida e no Complexo Gerontológico Sagrada Família, foi inaugurado pela presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, na manhã desta quarta-feira, 28, nos Centros de Convivência Cândida de Morais e Norte Ferroviário.

Valéria Perillo inaugurou também as piscinas, equipadas com aquecedores, coberturas, rampas de acesso e vestiários, no Cândida de Morais e Norte Ferroviário, um sonho antigo dos usuários dessas unidades. A presidente de honra da Organização afirmou que cumpria um compromisso assumido com os frequentadores, e que as piscinas e o Projeto Digital vão permitir aos idosos “exercitar o corpo e a mente, numa prática saudável e interativa”.

Ao visitar as salas onde os alunos aprenderão a lidar com a internet, ela destacou que a iniciativa vai possibilitar a integração e inserção social do idoso. “Eles poderão se valer da tecnologia para comunicação com familiares e amigos, fortalecer os laços de amizade e melhorar a qualidade de vida”, frisou.

As coordenadoras dos Centros de Convivência destacaram a importância dos benefícios para os frequentadores e agradeceram Valéria Perillo e o Governo do Estado pela concretização das melhorias. “As novidades vão aprimorar o nosso atendimento à comunidade”, disse Ana Celina, do Cândida de Morais. A coordenadora do Norte Ferroviário, Helena Borges, saudou a implantação dos benefícios. “Teremos agora mais esses atrativos para os idosos”.

Hidroginástica

As piscinas foram inauguradas em clima de festa com sessões de hidroginástica que envolveram usuários das unidades. “As atividades físicas nas piscinas vão proporcionar vitalidade e contribuir para o bem-estar dos frequentadores”, citou Valéria Perillo, que agradeceu às equipes de colaboradores da Organização pela dedicação ao trabalho com a pessoa da terceira idade. Os frequentadores e moradores do Complexo Gerontológico e da Vila Vida já contam com piscinas para aulas de hidroginástica.

Os usuários do Cândida de Morais e do Norte Ferroviário acompanharam com interesse a visita da presidente de honra da OVG às salas equipadas para o Projeto de Cidadania Digital. “Não podemos depender eternamente de filhos e netos para nos ajudar a mexer na internet. Com essas aulas, vamos ficar mais independentes”, observou Valdivino Martins, de 68 anos, frequentador do Cândida de Morais. “A vida está exigindo mais tecnologia de todos nós. Não podemos ficar fora das novidades tecnológicas”, destacou Vanda da Fonseca, de 70 anos, do Norte Ferroviário, sem tirar o olho dos celulares e da smart TV na sala preparada para o projeto.

Os eventos de inauguração foram animados com apresentações de grupos de dança das unidades e coral. Os padres Otávio Marques, da Congregação Dom Orione, e José Ilton (redentorista) abençoaram o trabalho realizado nas unidades da OVG. As inaugurações contaram com a participação do ex-diretor geral da Organização, major Augusto, da nova diretora geral, Idelma Rodrigues, de auxiliares do Governo estadual e de coordenadores, gerentes e demais colaboradores da Organização.