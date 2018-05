Educação de Goiás decreta recesso na rede pública

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), divulgou nesta segunda-feira, 28/5, uma portaria decretando recesso nas escolas da rede estadual de ensino a partir de terça-feira, dia 29 de maio. A decisão foi tomada pelo governador José Eliton, após ouvir o secretário Marcos das Neves, e tem o objetivo de garantir a todos os alunos o direito de acesso ao ensino.

Nos últimos dias a paralisação do transporte rodoviário prejudicou o sistema do transporte escolar, uma vez que falta combustível para abastecer os ônibus que levam boa parte dos alunos às escolas. Também afetou diretamente o deslocamento de alguns professores para regiões de difícil acesso.

Diante da paralisação, o recesso surgiu como alternativa viável de proteger os alunos que estão sem condições de comparecer às aulas. A decisão do Governo de Goiás ganhou ainda mais força depois que as manifestações pelas rodovias entraram no 8º dia. A continuidade da paralisação tende a aumentar o número de ônibus escolares desabastecidos, prejudicando um número ainda maior de estudantes. Para evitar o agravamento da situação, optou-se pela publicação da portaria.

Desde a última sexta-feira, 25/5, a paralisação afetou a rotina de 311 escolas espalhadas por 17 municípios: Campos Belos (16), Catalão (8), Cidade de Goiás (14), Inhumas (28), Itaberaí (13), Itapaci (21), Itapuranga (15), Itumbiara (23), Jussara (24), Morrinhos (17), Piracanjuba (22), Piranhas (20), Pires do Rio (21), Planaltina de Goiás (18), Santa Helena de Goiás (15), São Luís de Montes Belos (23) e São Miguel do Araguaia (13).

O mau funcionamento do sistema de transporte escolar, causado pela falta de combustível, gerou ainda mais prejuízos nesta segunda-feira. Além das escolas já citadas, outras 141 unidades escolares precisaram paralisar as aulas de hoje pela ausência de grande parte dos alunos matriculados. São elas: Águas Lindas (25), Jataí (24), Novo Gama (26), Palmeiras de Goiás (01), São Miguel do Araguaia (02), Rio Verde (24), Faina (03), Aruanã (02), Iporá (25) e Caldas Novas (09).

A alternativa de recesso permite à Seduce reorganizar o calendário escolar. Desta forma, as aulas suspensas por causa da paralisação não serão perdidas. Ou seja: haverá reposição plena, cumprindo o ano letivo estabelecido pelo Ministério da Educação, que este ano prevê 200 dias de aula. As datas para reposição serão definidas pela Seduce, em parceria com as Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte (Creces), respeitando a agenda de cada região e adaptando tais dias às necessidades dos alunos, de forma que todos possam participar.

Nesta semana ocorre, ainda, um recesso em 139 escolas de Goiânia. Nesse caso, trata-se de uma medida já prevista no calendário escolar, e que não tem nenhuma relação com a paralisação do transporte rodoviário. O recesso nessa região está dentro do cronograma do ano letivo de 2018 e não causará nenhum prejuízo aos alunos, uma vez que a reposição foi antecipadamente programada.