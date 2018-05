Tocantinenses vão às urnas no dia 3

Eleitores vão escolher novo governador e novo vice após cassação de Miranda

Com a cassação do governador Marcelo Miranda do MDB, o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins Mauro Carlesse do PHS, assumiu o governo interino.

Marcelo Miranda teve mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em processo, que analisa caixa dois durante a campanha de 2014 no Tocantins.

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins prepara servidores da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRETO), que vão apoiar os colegas das zonas eleitorais durante as Eleições Suplementares no dia 03 de junho. Na oportunidade, foram repassadas orientações sobre os procedimentos relativos às eleições, à infraestrutura tecnológica para recepção, processamento e transmissão de dados, sistemas eleitorais, manuseio de urnas eletrônicas e treinamento de mesários.

De acordo com o chefe da seção de Desenvolvimento Organizacional e Capacitação, Dourival Reis, o objetivo é nivelar todos os conhecimentos. “Temos um momento para que todas as boas práticas sejam socializadas, assim, todos saem daqui com o mesmo nível de conhecimento”, ressaltou.

Reis explicou ainda que para as zonas eleitorais em que os chefes de cartório ainda não conduziram nenhuma eleição, serão enviados os servidores com mais experiência para apoiar e ajudar.

Juliana Marques, servidora da Escola Judiciaria Eleitoral (EJE/TO), prestará apoio à zona eleitoral pela segunda vez e destaca a importância do treinamento. “É de grande importância recebermos este treinamento porque em cada eleição temos novidades e nós também acabamos nos esquecendo de alguns detalhes e aqui podemos relembrar e darmos um apoio melhor na zona eleitoral”, disse.

O pleito acontece no dia 3 de junho, quando os eleitores do Tocantins irão escolher governador e vice tampões.