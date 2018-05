Artigo | Você vai enlouquecer

Rakell Aguiar

Esse pode parecer mais um título sensacionalista, desses que querem prender a sua atenção até o final (na verdade, é mesmo), mas o que você precisa saber é que você vai enlouquecer. Isso é um fato! Na era do excesso de informação e da necessidade de satisfação imediata de prazer, nunca tivemos tantas pessoas deprimidas, ansiosas, dependentes químicas, dependentes de remédios controlados e o pior, dependentes de comidas e bebidas para sentir prazer. Isso mesmo, estamos enlouquecendo, estamos perdendo a capacidade de controlar a nossa mente.

Estudiosos do funcionamento da mente humana, como Augusto Cury, ou da inteligência emocional, como Daniel Goleman, são taxativos ao dizer que a falta de gestão dos nossos pensamentos e das nossas emoções está produzindo pessoas totalmente descontroladas em todos os aspectos da sua vida – financeiro, emocional, conjugal, profissional. Ficamos à deriva na nossa mente, pensando descontroladamente, a mercê de todo tipo de emoção, angustiados, deprimidos, ansiosos e não buscamos o porquê dessas sensações. Não tratamos a raiz do problema, somente os sintomas. E assim, produzimos a sociedade da ritalina, da fluoxetina, do lexotan, do lorax, do topiramato. Tiramos as sensações, os sentimentos, mas não tratamos a causa deles. Gerenciamos nossa alimentação, nossas finanças, nossos relacionamentos, nosso tempo, mas não gerenciamos nossos pensamentos, não dominamos nosso diálogo interno, o grande responsável pela gestão das nossas emoções.

Aprendemos como escrever redações para passar no vestibular, mas não aprendemos a lidar com nossas frustrações e acabamos por nos tornar vitimistas e comodistas. As escolas ensinam português, matemática, história e geografia, mas pouco investem no ensino da empatia, da simpatia e do carisma. Diante do excesso de informação que produz um alto grau de estresse no nosso cérebro, este órgão comandante de todo o corpo humano acaba por tentar se proteger de todas as formas. Na busca por prazer imediato, a maior ansiedade do nosso cérebro é fazer de tudo para se proteger da dor e se manter em repouso sempre e o máximo de tempo necessário (por isso, aquela irritação que dá ao tentarmos aprender algo novo, sabe? O cérebro detesta trabalhar…). Dessa forma, estamos diante de indivíduos que pouco buscam se superar, aprender e desenvolver novas habilidades, que se dopam de séries televisivas, telenovelas, bigbrothers, filmes pornôs.

O cérebro precisa ser exercitado de forma coerente, respeitando seus períodos de repouso, alimentado com conteúdo de qualidade, assim como qualquer músculo do nosso corpo. Imagine um músculo do corpo – um bíceps, um tríceps, um quadríceps – que seja excessivamente exercitado, que não tenha um acompanhamento da execução dos movimentos, que receba anabolizantes. O que irá acontecer com ele? Será lesionado, certo? Assim é a nossa mente, o nosso cérebro. Sem uma gestão eficaz das nossas emoções, ele ficará lesionado, terá depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros. E por fim, pode vir a sofrer uma grande fratura, se “quebrar” e, com isso, enlouquecer. E isso é fato! Está acontecendo e irá acontecer com você se não desenvolver habilidades necessárias para saber gerenciar suas emoções, em um mundo, uma sociedade totalmente desequilibrada.