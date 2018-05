Kátia Maria participa de atividades em reforço a pré-candidatura de Lula 

A pré-candidata ao Governo de Goiás pelo PT, Kátia Maria, participou no último domingo, 27, de ações simultâneas em reforço a pré-candidatura de Lula à Presidência da República. As atividades foram realizadas em todo Brasil no mesmo dia e contaram com panfletagens, bandeiraços e reuniões. Em Goiás as atividades ocorreram em mais de 50 cidades.

Kátia Maria participou das atividades nas cidades de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. Em Anápolis a mobilização durou o dia todo. “Será Lula de novo! A lei permite e o povo quer. Também reafirmamos o compromisso do PT de Goiás em apresentar um projeto democrático e popular para a população, que garanta os direitos do povo mais simples, humilde e trabalhador”, disse a pré-candidata do PT ao Governo de Goiás.

No dia 9 de Junho Kátia Maria estará em Belo Horizonte para o lançamento nacional da pré-candidatura de Lula. Em seguida fará o lançamento oficial da pré-candidatura Kátia e Lula em Goiás com a presença de lideranças nacionais.