Linha Direta | Embate entre Caiado e Eliton beneficiaria Daniel, aponta MDB

Uma possível – e provável – polarização do embate entre o governador José Eliton (PSDB) e o senador Ronaldo Caiado (DEM) a partir da campanha para o governo, em agosto, beneficiaria Daniel Vilela (MDB), apontam correligionários da sigla ouvidos pela Linha Direta. Segundo vereadores, deputados estaduais e federais, além de lideranças emedebistas, há a previsão, praticamente concreta, acreditam, que Eliton e Caiado irão trocar farpas por meio de acusações e críticas ferrenhas entre ambos, uma vez que há rusgas na relação dos dois desde 2013 quando Eliton deixou o DEM para se fi liar ao PP, se afastando de Ronaldo Caiado, que o havia indicado a vice de Marconi Perillo (PSDB) em 2010. Aliados do emedebista acreditam que Daniel poderá surfar – e ganhar votos – se souber se posicionar no confronto entre os dois, atraindo para si eleitores que rechaçam o baixo nível das eleições.

“Que crise, hein?!”

Gilmar Mendes, Ministro do STF, em conversa com Celso de Mello captada por microfone aberto no STF

Criticou

O vereador Felisberto Tavares (PR) criticou duramente o relatório da CEI da Saúde, finalizada há duas semanas na Câmara Municipal. Alega que apresentou documento que tratava de desvio de vagas no Cais Amendoeiras, que sequer foi analisado.

Enquadrou

Felisberto não perdoou representantes da CEI, principalmente Elias Vaz (PRB), Jorge Kajuru (PRP) e Clécio Alves (MDB). “Tem um vereador aí se passa por corajoso, que diz que denuncia tudo, mas hoje vejo que é só balela”, provocou.

Explicações

O único que se dispôs a explicar a não análise dos documentos foi o vereador Elias Vaz, que afirmou que a CEI recebeu inúmeras denúncias mas, que infelizmente, não houve como apurar todas. Clécio também se defendeu. O resto não.

Energia

Ainda na Câmara, foi aprovado em segunda votação na última semana projeto que obriga a prefeitura de Goiânia a instalar cabeamento subterrâneo de linhas de transmissão de energia. Empresas terão 20 anos para realizar mudanças.

Frio

A primeira-dama Fabrina Muller foi, pessoalmente, participar da entrega de cobertores a moradores de rua durante a massa de ar polar que derrubou os termômetros da Capital na última semana. Ela é presidente de honra da OVG.

1 Avaliando

O ex-deputado federal e presidente regional do Solidariedade em Goiás, Armando Vergílio, está avaliando se lançar candidato à Assembleia Legislativa neste ano. Faria, assim, dobra com seu fi lho, Lucas, candidato a deputado federal.

2 Garantia

A intenção de Armando seria garantir uma cadeira na Assembleia, mas sua expectativa não seria permanecer no cargo. Pedindo licença, Armando abriria espaço para um suplente. Nomes mais fortes? Ex-vereadores Denício Trindade e Thiago Albernaz.

3 Nome

Na última semana o Solidariedade fechou questão com o governo estadual e indicou o nome do corretor de Seguros Henderson de Paula, ex-presidente do Sincor-GO para a nova Secretaria do Trabalho, que foi desmembrada da Secretaria Cidadã.

Preferência

Após confirmar, via exames, que o nódulo encontrado em seu fígado dele é benigno e dispensa intervenção cirúrgica, José Vitti (PSDB) voltou aos trabalhos no comando da Assembleia Legislativa, mas manteve decisão de não disputar a reeleição. Ele é cotado para a suplência de algum dos nomes da base na disputa ao Senado. Entre Lúcia Vânia (PRB) e Demóstenes Torres (PTB), aliados do deputado preferem o nome da senadora.

Apareceu

Sumido desde que deixou a presidência do PSDB, Afrêni Gonçalves esteve no Governo Junto de Você em Valparaíso de Goiás, na última semana.

Coordena

Depois de deixar o comando do ninho tucano em Goiás, bem como o comando da Saneago, Afrêni Gonçalves hoje é coordenador-geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Setenta…

… por cento. É a quantidade de emedebistas que estão apoiando a pré-candidatura de Daniel Vilela, segundo cálculos do deputado Paulo Cezar Martins.

Enquanto isso

Entre cálculos do MDB, Ronaldo Caiado continua angariando apoio de membros do partido de Daniel. Na última semana, outro evento de apoio foi realizado.

De novo

Após iniciar a tentativa, mas ter sua candidatura indeferida a deputado federal em 2014, o empresário Walter Paulo (PRTB) vai tentar se eleger novamente.

Chapinha

PSD e PDT vêm conversando acerca da possibilidade de união para a disputa por vagas na Assembleia. PDT tem dois deputados. PSD, tem três parlamentares.