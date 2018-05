Palestra discute impacto das reformas trabalhista e da previdência na vida do trabalhador

O “presidente” da Central Única dos Trabalhadores de Goiás (CUT-GO), Mauro Rubem, participa hoje (29) do seminário Impacto das Reformas no Campo e na Cidade. O evento será realizado na Faculdade de Direito da UFG, a partir das 13 horas. Mauro integra a mesa de debates do seminário e acredita que as reformas trabalhista e da previdência ferem a constituição no que tange o direito do trabalhador, cidadão ou aposentado.

Além do “presidente” da CUT-GO, Mauro Rubem, foram convidados para o debate o Diretor de Comunicação do DepartamentoIntersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), Antônio Augusto de Queiroz, e o Coordenador de Relações Sindicais do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), José Silvestre Prado de Oliveira.

Antes do debate os convidados apresentam um panorama do Brasil e da situação do trabalhador após o impeachment. Antônio Augusto vai falar sobre os reflexos da Emenda Constitucional 95 no Orçamento da União, às 14h40. E José Silvestre Prado vai detalhar como o congelamento de gastos da União afeta a Saúde, Educação, Segurança, programas sociais e as políticas públicas de maneira em geral, as 15h20. O debate está marcado para começar após a fala dos palestrantes, por volta das 16 horas.

O Seminário Impacto das Reformas no Campo e Na Cidade é organizado pelo Fórum Goiano Contra as Reformas da Previdência e Trabalhista.