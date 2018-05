Prefeitura inaugura dois centros municipais de Educação Infantil

Ao todo, unidades educacionais localizadas no Setor Santos Dumont e Jardim Europa atenderão 190 crianças

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participa nesta quarta-feira, 30, às 9h30, da inauguração de dois centros municipais de Educação Infantil (Cmeis). Os moradores da região Noroeste passarão a contar com o Cmei Fabiano de Cristo e a região Sudoeste terá reaberto o Cmei Jardim Europa II, que juntos tem como meta atender 190 crianças.

A solenidade de inauguração contará ainda com presença do secretário municipal de Educação e Esporte (SME), Marcelo Costa, autoridades, famílias e lideranças do bairro. Durante o evento, o Coral Vozes em Canto, com alunos das Escolas Marechal Ribas Júnior e Maria Araújo de Freitas, realizam uma apresentação cultural.

O Cmei Fabiano de Cristo foi construído pela Prefeitura em área cedida pela Casa Professor Pastorino/Lar Fabiano de Cristo e atenderá cerca de 100 crianças, com idade de 2 a 5 anos e 11 anos, em cinco agrupamentos. A nova unidade possui além das salas, parquinho, refeitório, banheiros acessíveis, cozinha, dispensa, brinquedoteca, lavanderia e área verde.

O atendimento do Cmei Fabiano de Cristo teve início nesta terça-feira, 29 de maio e os alunos foram recebidos pelos 38 funcionários lotados na unidade. “É um benefício grande para as famílias da região Noroeste, que estavam ansiosas pela inauguração da instituição”, ressalta a diretora do Cmei, Adriane Barbosa de Freitas.

Já o Cmei Jardim Europa II será reaberto após reforma. Com quatro agrupamentos, atenderá crianças de 1 a 4 anos em período integral e duas turmas de 4 a 5 anos em meio período, de acordo com a demanda solicitada da região. A instituição têm também parquinho, cozinha, refeitório, banheiros acessíveis e área livre. A unidade teve início ao atendimento às crianças no dia 21 de maio e tem 27 funcionários lotados.