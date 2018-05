Acipa recebe mais um candidato

Mauro Carlesse é sabatinado na sede da ACIPA

No encontro promovido pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) o candidato a governador Mauro Carlesse apresentou ideias e estratégias para seis meses de governo, assegurando que o Estado não pode parar e precisa de segurança jurídica para seguir em frente. “Os empresários sabem da situação difícil que nos encontramos. Nesse momento estamos priorizando o que é mais urgente com equilíbrio e agindo de forma rápida’, afirmou. “Projetos futuros para o setor serão discutidos e planejados em conjunto com os senhores, inclusive a revisão de impostos e a concessão de novos incentivos, após o Estado estar totalmente equilibrado em suas contas”, disse o governador. Respondendo a questionamento de como pretende resgatar a credibilidade do Estado, Carlesse disse aos empresários que já está tomando as medidas necessárias para isso.

“É simples. Com responsabilidade e respeito ao dinheiro público estamos conversando com fornecedores, empresas e servidores públicos. Estamos honrando o que é de nossa responsabilidade e negociando dívidas passadas. O que assumirmos de compromisso podem ter certeza que iremos honrar”, disse o governador. O governador defendeu sua eleição no dia 3 de junho como a única alternativa de estabilidade ao Tocantins nesse momento de crise. Disse que montou o governo com nomes técnicos com conhecimento nas áreas que atuam. Defendeu que o Estado tem que ser administrado como uma empresa com seriedade e rigor nos gastos.

“A empresa precisa ter lucro em suas atividades para crescer e o estado deve reverter seu “lucro” que é o dinheiro dos impostos em benefícios ao povo”. O presidente da ACIPA, Fabiano do Vale, destacou o perfil técnico do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura Dearley Kühn, que é presidente licenciado da Associação Comercial e Industrial de Araguaína, e também a escolha Wilson Charles de Seixas, membro da Associação Comercial de Palmas, para a subsecretaria. “Sempre tivemos interesse em indicar os gestores dessa pasta, mas somente agora com o Carlesse isso aconteceu. E o melhor é que foi espontâneo. Isso mostra o respeito que o governador tem conosco”, disse Fabiano.