Audiência Pública aborda política de incentivo à cultura do bambu

Na próxima segunda-feira, dia 04 de junho, será realizada audiência pública sobre Política Estadual de Incentivo à Cultura de Bambu. A audiência é iniciativa da Frente Parlamentar do Cerrado, que tem como presidente Francisco Jr, deputado estadual pelo PSD.

A audiência pública tem como objetivo debater política defendida por projeto de lei apresentado pelo deputado, ainda no mês de março. Na propositura, Francisco Jr defende a implantação de política para o incentivo de cultura de bambu no estado de Goiás, a fim de estimular a produção e a valorização do bambu como instrumento de fomento do desenvolvimento socioeconômico regional e integrado do Estado.

Ao defender o projeto, Francisco Jr destacou a facilidade do solo brasileiro de produzir o bambu e a versatilidade do produto, que é “eficaz no combate à poluição dos recursos naturais, produzindo oxigênio, reciclando a água de rios e lagoas e limpando o solo de alguns elementos nocivos. É também material altamente renovável e que pode substituir o uso da madeira, prevenindo o corte indevido de árvores essenciais ao equilíbrio natural.”, explicou o deputado.

O evento terá início às 08hrs da manhã no auditório Solon Amaral da Assembleia Legislativa de Goiás. A abertura da audiência será realizada pelo deputado estadual Francisco Jr, presidente da Frente Parlamentar do Cerrado.

Autoridades como Rogério de Araújo Almeida, Engenheiro Agrônomo doutor em Agronomia, Dr. Elson Montagno, médico, PHD e professor da UNICAMP, e Roberto Magno de Castro, mestre em Agronomia e diretor da empresa Embambu Ltda, estarão presentes na audiência.

Dentre os temas a serem debatidos estão o bambu como produto agrícola, a situação atual da cultura do bambu no estado e as experiências dos produtores de bambu em Goiás.