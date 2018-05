Contrapartida de estudantes beneficiados com o Programa Goiás Sem Fronteiras inicia em junho

Na manhã desta terça-feira (29), a Secretaria de Governo (Segov), responsável por coordenar o Goiás Sem Fronteiras, realizou reunião com os 125 alunos beneficiados pelo programa de intercâmbio a fim de iniciar o processo de contrapartida dos estudantes, previsto no edital de seleção.

A contrapartida dos estudantes da rede pública se inicia em junho e os mesmos irão realizar palestras em escolas estaduais, com o objetivo de compartilhar o conhecimento adquirido na Universidade de New Jersey, além de demonstrar a importância de uma segunda língua aos estudantes.

“Era um sonho que a princípio parecia estar distante, mas um sonho que valeu a pena cada dia de espera… Meu coração se enche de alegria e gratidão a cada pessoa envolvida nesse projeto. O Goiás Sem Fronteiras foi marcante e inesquecível. Voltei e vi o mundo de forma diferente. Eu aprendi a sonhar mais alto”, disse Gabriela Luísa, estudante participou do primeiro intercâmbio promovido pelo Governo de Goiás a alunos da rede pública de ensino, o Goiás Sem Fronteiras.

O secretário de Governo, João Furtado, solicitou ao superintendente da Juventude, Leonardo Felipe para que receba projetos dos jovens e os encaminhe para o Sebrae e Goiás Fomento, com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho.

“Vocês podem agora aperfeiçoar o conhecimento adquirido no intercâmbio os Estados Unidos e empreender. Façam seus projetos, vamos buscar parceria com o Sebrae e também com linhas de crédito na Goiás Fomento para montar o seu primeiro negócio”, disse Furtado.

Mércia Rodrigues, mãe do estudante Humberto Rodrigues, agradeceu ao governo de Goiás pela oportunidade de intercâmbio, que segundo ela jamais seria possível realizar estudos fora do Brasil. “O Goiás na Frente deixou meu filho muito mais empolgado com os estudos, ele está aperfeiçoando o inglês e começou a estudar japonês. Além disso, passou em primeiro lugar na UFG em matemática”, diz Mércia toda orgulhosa.

Os alunos aprovados para a segunda turma do Goiás Sem Fronteiras também farão intercâmbio nos Estados Unidos ainda este ano. O processo para contratação de empresa está em fase de licitação. De acordo com o secretário João Furtado diz que o programa será ampliado para outros países, inclusive de língua latina, o que irá facilitar o acesso a estudantes que não dominam o inglês.

Conheça o Programa Goiás Sem Fronteiras

O programa fornece intercâmbio para alunos da rede pública de ensino. No primeiro ano, em 2017, 125 estudantes embarcaram para os Estados Unidos entre os dias 23 de novembro a 22 de dezembro. Foram 30 dias de imersão na New Jersey City University.

Os estudantes foram contemplados com a emissão do passaporte, material didático, passagens aéreas e uma bolsa no valor de U$100 semanais.