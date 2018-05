​CREDEQ faz parceria com a Seduce e garante educação aos seus pacientes

A partir deste mês de maio, o Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de Goiás, passa a ter condições de viabilizar soluções às questões educacionais e de aprendizagem de seus pacientes, assim como de seus filhos. A viabilidade é resultado da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) e a unidade de saúde, por meio do seu Núcleo de Interlocução Central (NICE).

De acordo com a assistente social responsável pela área de Reinserção Social do NICE/CREDEQ – Prof. Jamil, Cintia Barbosa Coelho, a meta garantir aos pacientes interessados em realizar a capacitação e atualização profissional tenham garantido sucesso e continuidade na educação formal. Os benefícios também são extensivos aos seus filhos, que porventura tenham problemas de aprendizado. O NICE/CREDEQ é acompanhado pela Supervisão do Serviço Social da unidade, que é comandada pela assistente social Elis Marina Monteiro de Sousa.

A reunião em que oficializou a parceria ocorreu na sede da Seduce, em Goiânia, e contou com a participação do gerente do Núcleo de Saúde e Bem-Estar, Rafael de Araújo, superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação, Ivanildes da Glória, superintendente de Gestão de Pessoas, Solange Andrade, assistentes sociais Eliene Soares e Janaina Afonso, psicóloga Jordana Silva Martins e estagiária do Serviço Social, Cleane Vieira dos Santos.

A Seduce realiza, por meio desses núcleos, acompanhamento de famílias, alunos e servidores com projetos que tenham como objetivo proporcionar qualidade de vida, de modo a promover saúde, prevenção de doenças e reabilitação aos seus participantes. A equipe, que voltada à efetivação de ações preventivas, é composta por profissionais das áreas de educação física, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social. A meta dos profissionais atuantes no Programa de Prevenção Biopsicossocial para a Qualidade de Vida e de Saúde na Educação é identificar, pesquisar, analisar e minimizar os fatores de riscos ocupacionais e de saúde mental das pessoas atendidas.