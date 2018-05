Nova TBC e PUC TV Goiás transmitem ao vivo celebração de Corpus Christi

A nova TV Brasil Central (TBC), em parceria com a PUC TV Goiás, já adotou todas as providências para transmitir em rede as celebrações solenes de Corpus Christi, a serem realizadas nesta quinta-feira (31/5), a partir das 17 horas, na Praça Cívica. A missa solene será oficiada pelo arcebispo de Goiânia, dom Washington Cruz, na Praça Cívica, em Goiânia, das 17 às 20h30. Após a missa haverá procissão em ruas ornadas com tapetes coloridos, elaborados por fiéis e seminaristas, que escolhem desenhos que contemplam o mistério celebrado e a fé cristã. Na semana anterior, a TBC e a PUC TV Goiás transmitiram as celebrações da padroeira da Capital, Nossa Senhora Auxiliadora. Agora se unem novamente para mais este evento de grande significado para os fiéis.

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. As celebrações acontecem sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. Nesta data são celebradas missas festivas na maioria das igrejas católicas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão onde é conduzido geralmente pelo Bispo, ou pelo pároco da Igreja, o Santíssimo Sacramento, que é acompanhada pelos fiéis.