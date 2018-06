Agência Brasil Central e Universidade Estadual de Goiás fecham parceria 

A Agência Brasil Central (ABC) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG) vão assinar um termo de cooperação entre as entidades. Os detalhes da ampliação da parceria foram acertados nesta quarta-feira (30) na sede da ABC durante reunião com o presidente João Bosco Bittencourt e o reitor da UEG, Haroldo Reimer. Também participaram da reunião outros representantes da ABC e da UEG. A formalização será realizada em Anápolis no dia 8 de junho.

O termo de cooperação consiste basicamente no intercâmbio de tecnologia ge conteúdo. Além das novas TBC e RBC colocarem a disposição toda a estrutura tecnológica, a ABC também vai oferecer para a universidade consultoria técnica. Já a UEG vai produzir conteúdos que serão transmitidos nas emissoras de rádio e TV.

Atualmente a ABC recebe estagiários da universidade. As áreas de tecnologia e informação são as mais procuradas pelos estudantes. Em Anápolis, a nova TV Brasil Central (TBC) utiliza uma torre da universidade para transmissão do sinal da emissora.

Para o presidente da ABC, o jornalista João Bosco Bittencourt, a parceria reforça a nova identidade das novas TBC e RBC. “Um dos nossos principais objetivos é estar mais próximo da sociedade. Essa parceria com a UEG, somada ao trabalho que já é desenvolvido pelos nossos colaboradores, vai ajudar ainda mais no nosso ideal, além de enriquecer o conteúdo que já é produzido por toda nossa equipe”, disse.

O reitor da UEG, Haroldo Reimer, disse estar “impressionado com a qualidade dos equipamentos e toda infraestrutura” das emissoras. “Isso configura a TBC como a emissora mais tecnológica do Centro-Norte do país”, afirmou. Sobre a RBC, ele disse que a “nova roupagem é fundamental porque representa a capacidade que a administração pública tem de interagir com a sociedade”.