 “Caminhando com a Bossa” estreia neste domingo

Os músicos Antonio Carlos Hanig, Wesley Santana, Isaías Tavares, Gustavo Santos e Wallace Patriarca comandarão uma série de apresentações de bossa nova nos parques, bosques e instituições de apoio social em Goiânia. A estreia das 11 apresentações gratuitas do projeto acontecerá neste domingo, dia 03 de junho, às 10h, no Parque Flamboyant e se estenderá periodicamente até o mês de agosto. O projeto, livre para todas as idades, une música erudita com popular através da instrumentação diferenciada do quarteto de cordas com percussão, tocando clássicos da nossa MPB. Este projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2016, SEDUCE, Governo de Goiás e terá a organização do cerimonialista Ricardo Souza.

Sobre o Projeto

É um projeto que busca unir a música erudita com a música popular através da instrumentação diferente formada por um quarteto de cordas (2 violinos, 1 viola e 1 violoncelo), acompanhados de uma percussão.

O repertório é composto pelos compositores mais significativos e importantes da bossa nova: Tom Jobim, Pixinguinha, Dorival Caymmi, Wilson Simonal, Adoniram Barbosa, dentre outros. Serão apresentados clássicos como “Chega de Saudade”, “Garota de Ipanema”, “Samba de Verão” e muitas outras. Os arranjos são assinados por Wesley Santana. Este projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2016, SEDUCE, Governo de Goiás e terá a organização do cerimonialista Ricardo Souza.

Sobre as Apresentações

A “Série Parques e Bosques”, sempre às 10h da manhã, com duração média de 60 minutos, acontecerá gratuitamente nos seguintes parques e bosques da cidade, nos dias:

03/06 – Parque Flamboyant (Estreia do projeto), Rua. 15, 103-157 – Jardim Goiás, Goiânia – GO;

17/06 – Parque Vaca Brava – Av T-10 – Setor Bueno, Goiânia – GO;

01/07 – Parque Campininha das Flores – Vila Abajá;

15/07 – Bosque dos Buritis – Avenida Assis Chateaubriand – Setor Oeste, Goiânia – GO;

05/08 – Parque Leolídio Di Ramos Caiado – Setor Goiânia II;

19/08 – Bosque Bougainville “A” – Chácaras do Governador, Goiânia – GO.

E às 16h, a Série Instituições de Apoio Social (tendo duração aproximada 45minutos, respeitando a limitação física deste público alvo), as apresentações acontecerão no dias/locais:

21/06 – CEBRAV – Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual – Rua 134, 235 – St. Oeste, Goiânia – GO, 74115-050;

28/06 – CEVAM – Centro de Valorização da Mulher – R. Snf 2, Qd 1A, Lote 1-4,, s/n – St. Norte Ferroviário II, Goiânia – GO, 74063-450;

05/07 – CASA SILVESTRE LINARES – Apoio ao Idoso, Av. Graça Aranha – Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia – GO;

12/07 – CRER – Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Av. Ver. José Monteiro, 1655 – Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO, 74653-230;

19/07 – ADFEGO – Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás – Av. Independência, 2702 – St. Nova Vila, Goiânia – GO, 74645-010.