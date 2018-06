Diego Falk leva rock, reggae e MPB para o Lowbrow neste sábado 

O cantor e compositor Diego Falk será a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado (2) à noite, com um show de rock, reggae e MPB. O músico, que venceu o quadro “Garagem do Faustão”, em 2011, promete um repertório com releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais, além de canções autorais.

O público poderá conferir interpretações de Tim Maia, Lulu Santos, Skank, Natiruts, Bob Marley, Jason Mraz, Jack Johnson, Bruno Mars, entre outros artistas e bandas. Falk fará um show solo e utilizará a voz, o violão, controladores e pedais de efeito para reproduzir sons de violão, guitarra, baixo e bateria.

Na apresentação do Lowbrow, o artista apresentará seu projeto “Loop Session”, por meio do qual explora e demonstra sua técnica vocal e, também, seu lado musical e criativo. A entrada custa R$ 10 e a casa abre às 19 horas com a exposição “Contrassenso”, que reúne obras de Santhiago Selon, Emilia Simon, Guilherme Eugênio e Pitágoras.