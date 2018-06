“Goiás vai trocar o medo pela esperança”, afirma Daniel Vilela

Ao falar sobre o futuro que vislumbra para Goiás, durante reunião com aliados políticos e líderes comunitários de Montes Claros, o pré-candidato a governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que atualmente os goianos, de uma forma geral, vivem num Estado de medo, seja pela criminalidade nas ruas, pela falta de oportunidades ou pela truculência de alguns agentes políticos. “Mas chegou a hora de mudarmos isto. Goiás vai trocar o medo pela esperança”, disse Daniel Vilela em reunião na casa do presidente da Câmara Municipal, vereador Vilmar.

O pré-candidato do MDB avaliou que este cenário é reflexo do distanciamento do governo com a população. “Temos que acabar com essa política personalista, de usar o governo do Estado como um instrumento para atender as vaidades pessoais e deixar os problemas dos cidadãos se agravarem a cada dia. Vivemos a maior crise de segurança da nossa história, a área da saúde tem piorado gradualmente e temos perdido espaço no cenário nacional para outros Estados em termos de competitividade”, criticou Daniel. “Mas temos agora uma oportunidade para mudar radicalmente este cenário”, acrescentou.

O deputado emedebista disse que o resultado da cultura política baseada no personalismo é que atualmente as lideranças regionais estão enfraquecidas e o poder se concentrou nas mãos do governador, que pouco escuta os municípios sobre suas necessidades. “Antes as lideranças locais, como os deputados estaduais, tinham voz e poder de decisão nos municípios que representavam. Hoje o governo age como bem entende e chama as pessoas somente para aplaudir. O que propomos é o inverso disto. Queremos uma política mais participativa, com o apoio de líderes locais que tenham representatividade de fato e nos ajudem a melhorar a vida dos goianos”.

Ex-prefeito de Montes Claros, Manoel Carlos, o Piuíto, lembrou que apesar do MDB ser de oposição, os parlamentares do partido têm ajudado o município mais do que o próprio governo. Citou como exemplo o porto do distrito de Registro, nas margens do Rio Araguaia, que será licitado nos próximos dias, aquisição de pá mecânica e o empenho de recursos para reforma do Hospital Municipal, todos fruto do trabalho de Daniel Vilela em Brasília. “Daniel, você faz parte de uma nova geração que está pronta para reconstruir Goiás. Continue com este trabalho que o resultado será o melhor possível”, afirmou o ex-prefeito.

As demais lideranças do município criticaram a desfaçatez do governo de não concluir obras como o asfalto da GO-174, que liga Montes Claros a Diorama e está há quase 20 anos inacabado, embora faltem somente 20 km para ser concluído. E lembraram que, apesar das limitações inerentes ao Poder Legislativo, os deputados de oposição têm entregado mais benefícios aos municípios da região que o Executivo estadual.

Pré-candidato ao Senado, Agenor Mariano disse que o que falta na política goiana atualmente é sinceridade. “Sem sinceridade, as palavras perdem valor e a atividade política perde o sentido. Por isto trazemos aqui nossa mensagem baseada em sinceridade, sem prometer nenhum milagre, mas apenas nosso trabalho e nossa vontade de transformar Goiás”, afirmou.

O deputado Pedro Chaves, que também vai disputar uma vaga no Senado, lembrou dos resultados que o MDB tem conseguido para os municípios, mesmo estando na oposição há 20 anos. “Trabalhamos muito focados em resultados e sem demagogia, então por isto conseguimos chegar numa cidade como Montes Claros e falar de benefícios concretos para a população, e não somente de promessas”, disse.

O deputado estadual Wagner Siqueira (MDB) criticou a acomodação do governo estadual diante das demandas das cidades e afirmou que isto é fruto de uma permanência excessiva no poder. “Se não desmama o bezerro, depois de um tempo ele mata a vaca. É o que esta acontecendo em Goiás”, afirmou Waguinho.

Jussara

Após a reunião em Montes Claros, a comitiva emedebista seguiu para Jussara, onde participou da Festa do Divino Pai Eterno do município. Foram recebidos pelo vereador Itamar Caiado, o Coca, e pelo presidente do diretório municipal, Clézio Ascêncio. O grupo percorreu a feira do evento e conversou com populares sobre as demandas do município.