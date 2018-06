Ronaldo Caiado se compromete a concluir hospital regional de Uruaçu

Pré-candidato ao governo de Goiás, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) esteve na última sexta-feira à noite em Uruaçu e São Luiz do Norte, onde se comprometeu a tornar realidade o funcionamento do hospital regional de Uruaçu, em construção há 20 anos. Ronaldo participou também de entrega de patrulha mecanizada a São Luiz do Norte, no valor de R$ 250 mil, conquistada graças a emenda sua ao orçamento da União. O giro pelo Norte Goiano foi acompanhado do prefeito de Catalão, Adib Elias, e líderes locais, como o ex-prefeito de Pilar Vateco, o prefeito de Santa Terezinha de Goiás, Marcos Cabral, e o ex-candidato a prefeito de Uruaçu Machadinho.

Ao visitar lideranças de Uruaçu, antes de seguir para São Luiz do Norte, Ronaldo Caiado disse que está ouvindo e construindo um plano de governo. “Vamos conversar com todos os segmentos da sociedade”, disse. “Vocês são testemunhas que, há quase 20 anos, a região sonha com a entrega de um hospital, cujas obras não são concluídas. O cidadão depende da ‘ambulancioterapia’, que leva o doente para Goiânia, aguardando a regulação e se o procedimento será autorizado ou não. Nosso compromisso é fazer esse hospital se tornar realidade”, disse.

Ronaldo Caiado afirmou que são essas ações que a sociedade goiana espera nesse momento. “E, tenham certeza, vou continuar ouvindo as pessoas e continuar trabalhando, mas com um objetivo único, o de fazer aquilo que sei fazer no centro cirúrgico. Não há nada impossível que não possa ser recuperado e temos responsabilidade para não prometermos milagres, porque não tenho esse dom, mas poder dizer e garantir o compromisso de muito trabalho, seriedade e transparência com o dinheiro público”, disse.

O senador disse que o brasileiro e o goiano não suportam mais pagar o custo da energia, da água tratada, de pedágio, multas, taxas e da burocracia que cada vez mais aumenta o custo de vida do cidadão. Disse que isso inviabiliza empresas. “Pequenos e médios empresários estão falindo diante dessa ganância da máquina pública em assaltar todo dia o bolso do contribuinte”, disse.

A greve dos caminhoneiros também foi comentada. “O cidadão sofrido mostra que essa paralisação dos caminhoneiros foi o primeiro sinal de alerta que não é mais possível continuar trabalhando para ter prejuízo. Os motoristas estão quebrando, por conta do custo do combustível, que é reajustando diariamente, e também por não conseguirem manter o bem que já compraram, que é o caminhão. Não é possível o Brasil continuar sangrando, inviabilizando todos aqueles que trabalham e produzem com uma carga de imposto cada vez maior”, afirmou.

A patrulha mecanizada foi entregue durante a XVII Festa do Peão, evento comemorativo aos 29 anos de São Luiz do Norte. O prefeito Jacob Ferreira (MDB) destacou o trabalho do senador Ronaldo Caiado em defesa dos municípios da região Norte de Goiás. “O senado sempre foi nosso amigo e se preocupou com a região. Por isso tem o reconhecimento do meio político e de toda a população goiana”, disse Jacob. Ronaldo Caiado afirmou que Jacob é um grande prefeito que tem feito um excelente trabalho pela cidade. “Dedicado, sabe cuidar da população. A prefeitura e a Câmara Municipal podem continuar a contar com essa parceria que visa em primeiro lugar o bem estar da população”, disse.