Fica 2018 começa nessa terça, 5, na cidade de Goiás

Abertura oficial será às 20h, no Cineteatro São Joaquim, com a exibição do documentário “Ex-Pajé”, do cineasta Luiz Bolognesi;

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), abre nessa terça-feira, 05/06, a 20ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental – Fica 2018. A programação vai até o dia 10, domingo, na cidade de Goiás. O maior festival de cinema ambiental da América Latina exibe 101 filmes em 8 mostras de cinema, além de receber grandes nomes do audiovisual e meio ambiente para mesas de debate e oficinas temáticas.

Trazendo músicas de todos os estilos, 12 artistas goianos fazem shows durante a programação do festival. O Palco do Coreto também recebe programação musical com as atrações do Fica na Comunidade. No sábado, 09/06, a cantora Ana Carolina sobre ao palco da Praça de Eventos Beira Rio.

Com o tema “A Força de Um Legado”, o festival celebra seus 20 anos com mostras especiais com grandes sucessos já exibidos ao longo de suas edições. O artista plástico Marcelo Solá, que assina a identidade visual do evento com uma tela produzida especialmente para essa edição, será homenageado com uma exposição individual no Palácio Conde dos Arcos. O festival ainda conta com programação paralela na Tenda Multiétnica, com a participação de Povos do Cerrado, e Espaço Secima. Toda a programação do Fica 2018 é gratuita e aberta a todos os públicos.

Confira a programação completa.

Primeiro dia – Esse ano, o Fica começa com uma programação intensa, que se inicia às 8h da manhã do dia 5/6. No primeiro dia de festival, o destaque é a abertura oficial, a partir das 20h, com a presença de autoridades estaduais e locais e a exibição do documentário Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi, às 21h, no Cineteatro São Joaquim. Em seguida, o grupo Vila Boa Samba à Toa inaugura a programação de shows desta edição, às 22h no Palco do Coreto.

O Fica 2018 também abre sua programação com um cortejo de lançamento do Projeto Fica Limpo, às 16h30, na Praça do Chafariz, seguido de uma Dança Circular Sagrada com a equipe do Fica Limpo, às 17h30, na Praça do Coreto. Às 17h, na Praça do Chafariz, o Grupo Rosário de Cajá e Ronaldo Oliveira puxam uma Ciranda de Roda.

Logo pela manhã, a partir das 8h, ocorre a abertura da Tenda Goiás – Município Saudável e Sustentável na Praça do Chafariz. Também é no primeiro dia que ocorrem as aberturas das exposições e instalações desta edição. Entre elas, a exposição do artista homenageado Marcelo Solá, que ficará disponível no Palácio Conde dos Arcos, das 8h às 17h, até o fim do festival. A programação de visita ao Instituto Bertran Fleury também começa no dia 5 de junho. Acompanhe a programação das demais exposições e instalações abaixo.

Programação – Dia 5 de junho

Mostra de Abertura do Fica 2018

Ex-Pajé (Diretor Luiz Bolognesi): Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com brancos, que julgam sua religião como demoníaca. No entanto a missão evangelizadora comandada pelo pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável.

Onde: Cineteatro São Joaquim

Quando: 05/06/2018 às 21h

Fica na Comunidade 2018 (Shows, Oficinas, Exposições e Apresentações Culturais)

Cortejo de Lançamento do Projeto Fica Limpo – Fica 2018

Onde: Praça do Chafariz

Quando: 05/05 às 16h30

Ciranda de Roda com Grupo Rosário de Cajá e Ronaldo Oliveira

Onde: Praça do Chafariz

Quando: 17h

Show com Vila Boa Samba a Toa

Onde: Palco do Coreto

Quando: 22h

Exposição Fotográfica Trocando Olhares – Marcelo Dionízio

Onde: Palácio Conde dos Arcos

Quando: 08h às 17h

Exposição Fotográfica Canadá – Fauna e Flora – Rosa Berardo

Onde: Palácio Conde dos Arcos

Quando: 08h às 17h

Exposição Motirõ – Artes In-Comuns – Exposição que integra diversas expressões de artistas da região goiana

Onde: Pátio do Rosário

Quando: 08h às 17h

Fica na Comunidade 2018 (Programação Instituto Bertran Fleury 20º Fica)

Visita Mediada* ao Circuito Completo do Economuseu Cerratense: Canto do Acolhimento, Recantos da História, Caminho de Letras e Árvores, Recanto da Cooperação, Cantos da Criação/Recriação, Caminho da Transformação; acompanhada do “Cafezim Cerratense”: café coado, suco de fruta da estação, pão e biscoito de queijo, mané-pelado ou outro bolo caseiro.

Onde: Instituto Bertran Fleury

Quando: 08 às 17h

Mostra Inaugural do Ateliê Elder Rocha Lima

Onde: Instituto Bertran Fleury

Quando: 08 às 17h

Instalação Museal Bertran 7.0: memórias de um homem hiperconectado com o Cerrado, no Memorial Paulo Bertran, em homenagem aos 70 anos de Paulo

Onde: Instituto Bertran Fleury

Quando: 08 às 17h

Instalação Museal Sinhás, Helenas e Ivanys

Onde: Instituto Bertran Fleury

Quando: 08 às 17h

Tenda Multi Étnica – Povos do Cerrado (UEG / SEDUCE)

III Edição da Tenda Multiétnica – Encontro, diálogo e manifestações culturais entre os diversos povos que compõem o Estado de Goiás (Yni, Avá Canoeiros, Tapirapés, Kalungas, Povos Ciganos, entre vários outros)

Exposição Homenagem

Exposição Artista Homenageado Marcelo Solá

Onde: Palácio Conde dos Arcos

Quando: 08h às 17h

Exposição Fica 20 anos – A Força de um Legado

Onde: Cine Teatro São Joaquim

Quando: 08h às 22h

Programação Geral Fica 2018

Fica na Comunidade – Abertura da Tenda Goiás – Município Saudável e Sustentável

Onde: Praça do Chafariz

Quando: a partir das 8h

Dança Circular Sagrada com equipe do Fica Limpo – Fica 2018

Onde: Praça do Coreto

Quando: 17h30

Cerimônia de Abertura do Fica

Onde: Cine Teatro Joaquim

Quando: 20h