Fundação Pró-Aprendiz leva um pouco de Goiás à Rússia

A Rádio Sagres 730, única do Centro-Oeste com autorização para cobrir a seleção, também faz parte do projeto

A Copa do Mundo é um dos eventos mais aguardados em todo o mundo. Mesmo assim, há quem preste atenção ao futebol somente de quatro em quatro anos, enquanto os mais dedicados acompanham todos os campeonatos regionais e mundiais. Como forma de integração entre esporte e atividades do Sistema, os jovens da Rede Pró-Aprendiz tiveram a tarefa de confeccionar o símbolo da Rádio Sagres 730 para Copa da Rússia.

Com as características rechonchudas, uma carinha supersimpática, colorida e repleta de símbolos, surgiu a Goianoska, a boneca da Sagres 730 inspirada nas russas matrioshkas. A Goianoska foi projetada pelo artesão e ceramista goiano Márcio Fleury e possuí símbolos como a representação do Estado de Goiás, o ipê amarelo, o player da Sagres e as cores verde e amarela do Brasil.

Para o superintendente da Rede Pró-Aprendiz, Valdinei Valério, ao confeccionarem as Goianoskas, e ao estudarem os aspectos relacionados a cada um dos países, os jovens aprendizes estão, de forma educativa, fazendo parte da Copa do Mundo, ganhando conhecimento para o futuro e participando de um marco na história de transmissões esportivas da Sagres 730.

“Aqui no Brasil, nós temos no futebol uma cultura muito forte, e isso é um processo que contribui para a aprendizagem dos jovens. Desta forma, estamos nós juntando com a Sagres 730 no sentido de incentivarmos os jovens a participarem do processo da Copa do Mundo. A Rede Pró-Aprendiz estará, durante todo o período da Copa, estudando os países participantes em relação a sua cultura e economia”, explicou Valdinei.

Outro benefício da transmissão feita pela rádio, de acordo com o superintendente, é que os estudantes estão em contato direto com a Copa do Mundo, um evento que, segundo ele, trabalha diretamente com a cultura do Brasil e de todos os países participantes do campeonato, além de motivar os jovens a desenvolverem atividades até então desconhecidas ou vistas como distantes.

Transmissão

A Rádio Sagres 730 é a única do Centro-Oeste que tem autorização para acompanhar o dia a dia da seleção brasileira na Rússia. Em tom de orgulho, a Sagres apresentou a equipe de cobertura na Copa do Mundo da FIFA Russia 2018. O grupo é formado por oito profissionais de comunicação, dentre eles o narrador Everaldo Marques, da EPSN Brasil, os repórteres Rafael Bessa, Thiago Arantes e Thiago Rabelo, e a equipe será coordenada pela jornalista Monara Marques.

Como a Copa do Mundo é um evento que unifica países e culturas, o trabalho da Rádio Sagres 730, por meio do evento ‘Vai que é Copa’, promoveu a integração entre todos os departamentos do Sistema Sagres Cerrado de Comunicação. “Hoje, a Sagres é um sistema, composto por rádio, web, televisão e escola”, explica o coordenador adjunto e gestor web, Vinícius Tondolo.

“Os jovens, particularmente, ajudaram na confecção da Goianoska, que é nosso mascote da Sagres. Eles fizeram parte da pintura, acompanharam essa confecção. O ateliê veio até eles e eles foram até o ateliê para fazer essa pintura. Uma forma de levar um pouquinho deles até a Rússia, já que eles não podem ir acompanhar os jogos da copa. Uma forma de trazer um pouquinho de cultura para dentro da sala de aula e levar um pouco deles para os nossos jogadores”, completa a analista educacional da Renapsi, Rayane Monteiro.