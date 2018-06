Linha Direta | Dante, do vôlei, será candidato a deputado pelo MDB

O goiano Dante, ex-ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, em Athenas, será candidato a deputado federal pelo MDB. O atleta, que é de Itumbiara, no sul do Estado, já vinha negociando a possibilidade com o pré-candidato ao governo estadual pelo partido, deputado federal Daniel Vilela, que também preside a sigla em Goiás. Ele se filiou recentemente ao partido e já participou de algumas reuniões e eventos junto a emedebistas. A chegada de Dante, na visão da cúpula do partido, fortalece a chapa para a Câmara dos Deputados da coligação e poderá servir para quebrar um pouco da resistência que deputados de outras siglas apresentam em relação à possibilidade de coligação com o MDB. Dante tem 37 anos e se aposentou do esporte neste ano.

“Bolsonaro representa uma ameaça ao País”

Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT, ao comentar promessa do candidato do PSL de colocar generais como ministros

Articulação

O PP, que tem se afastado de forma quase despercebida da base aliada, mantém conversas com DEM e MDB. Notadamente, a aproximação é maior com Daniel Vilela do que com Ronaldo Caiado, dada a proximidade de Daniel com o partido em nível nacional.

Resistência

Mas, ao contrário do PSD, os deputados pepistas estão mais maleáveis sobre a possibilidade de se aliar com o emedebista. Heuler Cruvinel é o menos resistente. Sandes Júnior o mais neutro, enquanto que Roberto Balestra é o mais intransigente.

Entrando

Com Dante em Itumbiara, o MDB abre caminho para penetrar no município comandado pelo PTB há anos. A próxima cidade que o MDB quer buscar abertura é Anápolis. Já existe conversa com uma liderança da cidade que é historicamente resistente ao partido.

Indiferente

O senador Ronaldo Caiado não demonstrou preocupação com a saída de democratas da sigla, particularmente em Aparecida de Goiânia, para apoiar candidatura do MDB. Considera que os antigos filiados sempre foram ligados a Maguito Vilela.

1 Sem data

Ainda não há data definida pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás para ocorrer a sessão de definirá a lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil a ser enviada ao governador José Eliton. Dela sairá o um novo desembargador no Estado.

2 Em mãos

O presidente do TJ-GO, desembargador Gilberto Marques Filho, recebeu há duas semanas a lista sêxtupla que contém os nomes dos candidatos que concorrerão ao cargo pela OAB, na vaga do quinto constitucional destinado à advocacia.

3 Conteúdo

No documento constam os nomes dos seis candidatos: Alexandre de Morais Kafuri, Antônia de Lourdes Batista Chaveiro Martins, Augusto César Rocha Ventura, Ezequiel Morais Silva, Guilherme Gutemberg Isac Pinto e Luiz Inácio Medeiros Barbosa.

Dinheiro em caixa

O Ministério da Educação disponibilizou mais de R$ 22 milhões para auxiliar as prefeituras municipais do estado de Goiás a superar dificuldades financeiras emergenciais. No total, R$ 600 milhões foram liberados para as mais de 5,5 mil cidades brasileiras que recebem o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O anúncio da liberação foi feito pelo presidente Michel Temer na última semana, durante a Marcha dos Prefeitos a Brasília.

Solo

Mais um partido garante que irá de chapa pura na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa. Desta vez é o Solidariedade, de Armando Vergílio.

Debandou

Aliás, a decisão de Armando Vergílio a concorrer a uma vaga na Assembleia neste ano não foi totalmente aceita pelo partido. Houve saídas de pré-candidatos no dia do anúncio.

Voltou atrás

Após flertar com a base aliada, o vereador Jorge Kajuru (PRP) voltou atrás e vem repetindo a todo o momento que ninguém irá separá-lo de Ronaldo Caiado.

Indeciso

Mesmo pressionado para se aliar à base, o PDT ainda não definiu para que lado irá em agosto. George Morais, presidente da sigla, continua conversando com todos.

Conversas

Enquanto seu partido permanece com a base, Vilmar Rocha (PSD) continua conversando com membros da oposição. Jantou na última semana com Iris Rezende.

Bateu

Na última semana, ao mesmo tempo em que pessedistas afirmavam que iriam convencê-lo a permanecer na base, Vilmar concedia entrevista criticando Eliton.