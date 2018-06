Vagas no Sine Goiânia somam 154 postos de trabalho disponíveis

Oportunidades desta terça-feira têm maior concentração de vagas nas funções de manicure e ajudante de carga e descarga de mercadorias

As ofertas de emprego que constam no cadastro do Sine Municipal nesta terça-feira, dia 5, têm um total de 154 vagas, distribuídas por 49 tipos de ofícios, sendo 15 funções exclusivas para pessoas com deficiência. Os maiores quantitativos estão concentrados nas áreas de manicure, com 30 postos de trabalho; ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 15; e cozinheiro industrial, com 11 vagas.

Para as oportunidades destinadas a PCD, o Sine da Prefeitura oferece dez vagas para vendedor, que pode ser para atuação como ambulante, interno ou pracista; bem como quatro para mecânico, que tem as opções de trabalho com automóveis em geral, manutenção de máquinas agrícolas ou de motocicletas. Além dessas, há ofertas para auxiliar de pessoal, caseiro, churrasqueiro, desossador, eletricista bobinador, encarregado de supermercado , manicure, representante comercial autônomo e torneiro mecânico.

Os que se interessaram em alguma das ofertas podem procurar o Sine Municipal, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), via Diretoria de Atendimento ao Trabalhador. O horário de funcionamento no local é das 7h30 às 18h e, durante esse período, os candidatos podem providenciar o preenchimento de solicitação e ainda apresentar as carteiras de Identidade e Trabalho, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Após avaliação do perfil profissional do candidato, a equipe do Sine faz o encaixe com as exigências definidas para ocupação das vagas de emprego. Satisfazendo as duas partes, a unidade da Prefeitura de Goiânia faz o encaminhamento da pessoa à empresa que cadastrou a oferta.

Oportunidades do dia

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15

Ajudante de confecção 1

Ajudante de obras 2

Analista de suporte de sistema 1

Atendente de balcão 1

Atendente de lanchonete 2

Auxiliar de linha de produção 6

Auxiliar de pessoal 1

Biólogo 1

Bombeiro civil 2

Chefe de serviço de limpeza 2

Churrasqueiro 5

Colocador de papel de parede 1

Consultor de vendas 3

Corretor de imóveis 8

Cozinheiro industrial 11

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Farmacêutico 1

Instalador de som 1

Manicure 30

Marceneiro 2

Mecânico 1

Mecânico de auto em geral 2

Mecânico de manutenção de automóveis 3

Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem 3

Montador de motores a diesel 1

Motorista de ônibus urbano 3

Office-boy 1

Operador de máquina de dobrar chapas 1

Operador de retroescavadeira 1

Padeiro 2

Polidor de metais 4

Recepcionista atendente 1

Representante comercial autônomo 6

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência

Auxiliar de pessoal 1

Caseiro 2

Churrasqueiro 1

Desossador 1

Eletricista bobinador 1

Encarregado de supermercado 4

Manicure 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1

Mecânico de motocicletas 2

Representante comercial autônomo 1

Torneiro mecânico 1

Vendedor ambulante 2

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 6

SERVIÇO

Sine Municipal divulga 154 vagas de emprego

Horário: 7h30 às 18h

Local: térreo do Edifício Pathernon Center

Endereço: Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central