A convite da Associação Raizes – Associação para a Língua e a Cultura Brasileira em Genebra (Suíça) e do Consulado Geral do Brasil em Genebra, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás realiza sua primeira Turnê Internacional entre os dias 18 e 26 de junho. O concerto de abertura da turnê será realizado na Organização das Nações Unidas (ONU). Os demais concertos serão realizados em importantes espaços de Genebra, tais como a Salle Point Favre, o Pavillon Sicli e oConservatoire et Jardin Botaniques de Genève.

O Coro Sinfônico Jovem ainda representará o Brasil na importante Feira Multicultural na cidade de Vevey, também na Suíça. Em todos os concertos, os programas interpretados terão obras diversas, tanto do universo erudito como da música popular brasileira, todas em língua portuguesa.

A realização é do Governo de Goiás, por meio do Itego em Artes Basileu França. As passagens para os 47 cantores, percussionista, maestro e pianista foram adquiridas em conjunto pelo Governo de Goiás (25), Ministério das Relações Exteriores (8) e pelo próprio Coro Sinfônico (17) que se desdobrou em eventos e ações para esse objetivo. É a primeira turnê internacional de um Coro de Goiás e é uma excelente oportunidade de mostrar a cultura brasileira no exterior através do talento dos jovens cantores goianos.

Os concertos, todos com entrada franca, serão realizados nas seguintes datas e locais:

* 19 de junho, terça-feira

Horário: 18h

Local: Exhibition Gallery (E Building, Palais des Nations) 1211, Genève. Ingresso pela Porta de Pregny para quem não tem credencial da ONU (link para cadastro será anunciado em breve).

* 20 de junho, quarta-feira

Horário: 19h

Local: Salle Point Favre – Avenue François-Adolphe Grison 6 – 1225, Chêne-Bourg.

* 21 de junho, quinta-feira

Horário: 12h às 14h

Local: Pavillon Sicli – Route des Acacias, 45 – 1227 – Les Acacias, Genève.

* 22 de junho, sexta-feira

Horário: 21h

Local: Fête Multiculturelle – Place Robin – 1800 – Vevey, Vaud.

* 23 de junho, sábado

Horário: 17h

Local: Conservatório e Jardim Botânico – Inauguração da exposição «A Grande Floresta»

Chemin de l’Impératrice, 1, 1292 – Chambésy, Genève.