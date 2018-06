Goiânia recebe festival de cinema sobre diversidade sexual e de gênero.

A empregabilidade LGBT+ e a inclusão no mercado de trabalho” é tema do III DIGO

Goiânia vai ser palco do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás. Os expectadores vão poder conferir as melhores produções nacionais e estrangeiras sobre a diversidade sexual e de gênero. Vão ser exibidos mais de 60 filmes nas mostras competitivas e paralelas, de forma gratuita.

A terceira edição do festival que conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho vai discutir a Empregabilidade LGBT+. Segundo o órgão estadual, a população LGBT+ ainda enfrenta muitas dificuldades para ter acesso ao mercado de trabalho. O Festival acontece entre os dias 07 e 13 de junho dos Cinemas Lumière, no Banana Shopping, no centro da capital.

O III DIGO conta com uma programação recheada. Serão mais de 25 atividades culturais distribuídas em sete dias. Além das mostras competitivas e paralelas, o público vai poder participar de mesas temáticas, oficinas e palestras sobre direitos LGBT+, mercado de trabalho, turismo LGBT+, segurança pública, LGBTfobia, políticas públicas de saúde e muito mais. Além disso, vão ser apresentadas três peças de teatro e cinco performances artísticas em várias sessões.

De acordo com o curador da edição, Cristiano Sousa, o DIGO é um festival rico pois vai além da exibição de filmes. “O DIGO se tornou um festival de artes integradas que tem o intuito de discutir assuntos importantes para fomentar o pensar crítico e estimular ações relacionadas à luta contra o preconceito em Goiás”, explica.

FESTIVAL

O DIGO é um festival de cinema competitivo pioneiro no centro-oeste brasileiro porque articula produções audiovisuais, educação e tecnologias com o objetivo de ampliar o universo da expressão e da percepção estética da diversidade em Goiás, no Brasil e no mundo. O Festival visa estimular e promover a conscientização do público sobre o respeito integral aos direitos humanos e a inclusão social.

O DIGO faz parte da Red DIVERCILAC – Diversidad em el Cine Lationamericano y Caribeño – rede de festivais da América Latina e do Caribe. O festival possibilita aos inscritos, a participação na programação em festivais internacionais em regime de network, além de mostras especiais itinerantes.

O projeto possui apoio institucional da Prefeitura de Goiânia através da Lei Municipal de Incentivo a Cultura de Goiânia, Ministério Público do Trabalho de Goiás, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia e Cinemas Lumiére.