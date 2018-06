José Eliton abre o 20º FICA e enaltece importância do debate ambiental para a vida no planeta

Governador diz que o FICA é uma política de Estado e não de Governo e que o festival permanecerá para o bem da humanidade

Ao discursar na noite desta terça-feira durante a solenidade de abertura do 20 FICA, no Teatro São Joaquim, o governador José Eliton disse que a projeção da cidade de Goiás se enriquece com o Festival. “Ele trouxe um debate importante para o amanhã, com temas importantes para o ser humano e para a vida no planeta”, afirmou, acrescentando que o FICA é uma política de Estado e não de Governo. “Permanecerá para o bem da humanidade. Estou aqui buscando ampliar os horizontes desta iniciativa”, salientou.

José Eliton também prestou homenagem ao ex-governador Marconi Perillo.

“Por dever de justiça, faço o reconhecimento ao trabalho do ex-governador que projetou a cidade de Goiás para o mundo, com o FICA e também transformando-a em Patrimônio da Humanidade”

A prefeita de Goiás, Selma Bastos, iniciou seu pronunciamento externando sua gratidão “pelos grandes feitos do governador José Eliton à cidade de Goiás, sobretudo na realização do maior festival com temática ambiental do mundo”.

Para ela, o FICA consolidou-se mesmo diante de uma caminhada repleta de desafios, dificuldades e superações “graças à determinação deste governo”, ressaltando a iniciativa do ex-governador, Marconi Perillo, idealizador do FICA.

A 20ª Edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) foi aberta na noite desta terça-feira (5) no Cine Teatro São Joaquim, no Centro Histórico da Cidade de Goiás, pelo governador José Eliton.

Na abertura da mostra, foi exibido o documentário “Ex-Pajé” do cineasta Luiz Bolognesi. Dentre outras atrações, o festival deste ano terá o Fórum de Cinema sob a coordenação do jornalista André Trigueiro. O fórum terá como foco debates sobre energia, cidades e espiritualidade.

O 20º FICA vai exibir 101 filmes em oito mostras de cinema, além de receber grandes nomes do audiovisual e meio ambiente para mesas de debate e oficinas temáticas. O tema do festival 2018 “FICA 20 Anos, a Força de um Legado”, simboliza a memória e celebra a trajetória do Festival.

Além da Mostra Competitiva, a programação do Festival traz a Mostra Grandes Sucessos e Vencedores do FICA 20 anos; Mostra ABD Cine Goiás; FICA Animado para o público infantil; Mostra de Cinema FICA Atitude e Mostra de Cinema Povos do Cerrado.

Durante os Fóruns Ambiental e de Cinema, o evento debate os novos rumos do cinema e do audiovisual no Brasil, a relação entre cinema analógico e digital, direção e mulheres no cinema. O público também poderá participar de oficinas sobre câmera e luz, direção de fotografia para cinema digital e um minicurso sobre roteiros para as novas plataformas digitais.