José Eliton recebe o prefeito de Niquelândia e acerta parcerias

O governador José Eliton recebeu, hoje pela manhã, o prefeito de Niquelândia, Fernando Carneiro (PSD), eleito no último domingo com 70% dos votos e acertou com ele parcerias, especialmente nesse momento inicial em que a administração da cidade enfrenta problemas graves, principalmente na questão fiscal, acarretando atraso na folha de pagamento e também com fornecedores. Ele estava acompanhado do deputado federal Thiago Peixoto.

Fernando Carneiro disse que o primeiro passo à frente da administração municipal será colocar a folha de pagamento em dia, que está com três meses em atraso. “Vamos fazer um diagnóstico mais preciso das contas da prefeitura para podermos definir as primeiras ações que vamos tomar, e conto com a parceria do governador José Eliton para juntos levarmos benefícios à população de Niquelândia.

O deputado Thiago Peixoto afirmou que o prefeito é da base do Governo do Estado e fez questão de visitar o governador José Eliton, sinalizando essa sinergia. “Saímos com grandes perspectivas de que o Estado e o município serão parceiros, onde o governador se colocou a disposição para ajudar no que for preciso”, observou Thiago. Sobre a eleição, mostrou-se satisfeito e “orgulhoso” de ter um prefeito aliado eleito com mais de 70% dos votos.